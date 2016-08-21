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Dünya
Deutsche Welle

MİT'in Almanya'daki faaliyetlerini araştırma talebi

Federal Meclis Parlamento Kontrol Komitesi, MİT’in Almanya’daki faaliyetlerine ilişkin bilgi talep etti. MİT’in Almanya’da “inanılmaz gizli faaliyetleri” olduğu öne sürüldü.

21 Ağustos 2016 17:00


Almanya'da istihbarat teşkilatlarından sorumlu Alman Federal Meclisi Parlamento Kontrol Komitesi (PKGr), Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Almanya'daki faaliyetlerinin açıklığa kavuşturulmasını talep etti. Komitenin gizli servis kontrol komisyonu üyesi Hans-Christian Ströbele, konuyu yaz tatilinin ardından PKGr'nin gündemine taşımak istiyor.

Yeşiller partili Ströbele, Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, “MİT'in Almanya'da inanılmaz gizli faaliyetleri olduğunu” kaydetti. Ströbele, Almanya iç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı, dış istihbarat teşkilatı BND ve polisin Türkiye ile işbirliğini denetlemesi gerektiğine dikkat çekti. Aksi takdirde kurumların cezai yaptırıma sahip uygulamalara dâhil olma tehlikesinin olacağına dikkat çekti.

Federal Meclis Parlamento Kontrol Komitesi Başkanı Clemens Binninger de iki taraflı kurumların işbirliğinin ele alınacağını açıklamıştı.

Welt am Sonntag gazetesi, adını vermediği güvenlikten sorumlu bir siyasetçiye dayandırdığı bilgiye göre, MİT'in Almanya genelinde 6 bin ajandan oluşan bir ağı olduğu iddiasına yer verdi.

Almanya Kürt Toplumu Başkanı Ali Toprak da gazeteye verdiği demecinde, "Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Ditib ve Avrupalı Türk Demokratlar Birliği UETD gibi Erdoğan'a yakın organizasyonların Almanya'da daha güçlü şekilde mercek altına alınması gerektiğini" ifade etti.

Der Spiegel dergisinin yer verdiği habere göre Türkiye son olarak Gülen hareketiyle mücadelesine Alman dış istihbarat servisi BND'yi de dahil olmasını istemişti. Haberde, MİT'in BND'den Fethullah Gülen destekçilerinin üzerine gidip, bu kişilerin iadesini sağlamak için yetkililer ve milletvekilleri üzerinde etkili olmasını istediğine yer verilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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