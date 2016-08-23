"MİT'in Almanya'da 6 bin muhbiri var"

Alman Die Welt gazetesi, Alman milletvekillerinin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Almanya'daki faaliyetlerinin incelenmesi talebinde bulunacağını yazdı.

Die Welt, MİT'in Almanya'daki istihbarat görevlileri ve sayıları 6 bini bulan "muhbirleri" ile, Türkiye kökenli Almanları izlediğini ve baskı altında tuttuğunu iddia etti.

Gazeteye konuşan Alman Yeşiller Partisi'nin güvenlik ve istihbarat konularında uzman milletvekili Hans-Christian Ströbele, konuyu yaz tatilinin ardından Alman Federal Meclisi Parlamento Kontrol Komitesi'ne taşıyacağını belirtti.

"MİT'in Almanya'da inanılmaz gizli faaliyetleri var" diyen Ströbele, Almanya iç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı, dış istihbarat teşkilatı BND ve polisin Türkiye ile işbirliğini denetlemesi gerektiğine dikkat çekti.

Haberde Almanya'da yaşayan Türkiye vatandaşı ve Türkiye kökenli Almanya vatandaşlarının sayısının 3 milyonu bulduğu da belirtildi.

Haber İngiliz gazetelerinde de geniş yer buldu. Times gazetesi konuyla ilgili haberinde MİT'i, eski Doğu Almanya'nın güvenlik ve istihbarat birimi Stasi'ye benzetti.

Haberde "Geçen yıl Almanya'da ortaya çıkan belgeler, casus ağının Türkiye'ye pahalıya patlamadığını, birçok muhbirin sadece Erdoğan'a bağlılıkları nedeniyle gönüllü olarak çalıştığını gösteriyor" denildi.

Financial Times'in haberinde ise "Almanya'daki Türk toplumu Erdoğan'ı destekleyenler ve onun İslamcı ve giderek otoriterleşen politikalarını eleştirenler olarak ikiye bölünmüş durumda" ifadesi kullanıldı.

FT ayrıca Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ofisinin, parlamento komitesine gerekli bilgileri vereceğini de belirtti.

Almanya'nın önde gelen Der Spiegel dergisi de Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fethullah Gülen'e yönelik soruşturmada Alman dış istihbarat servisi BND'den de yardım istediğini yazmıştı.