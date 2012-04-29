MİT'in 100 milyon lirası terletiyor

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının paralarını değerlendirmek için kurulan vakfın parası el yakıyor. MİT’çilerin parasını borsa ve diğer yatırım ürünlerinde değerlendiren aracı kurumlar ile bu kurumlarda çalışanlar büyük stres yaşarken, gizli servisin bugüne kadar hiç zarar etmediği öğrenildi.

Vatan'dan Ufuk Şanlı'nın haberine göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ülke güvenliğine katkı sağlarken çalışanlarının özlük haklarının korumaya da özen gösteriyor. Gizli servis mensuplarına OYAK ve POLSAN örneğinde olduğu gibi özel emeklilik hizmeti sunmak için kurulan MİT Mensupları Vakfı artık ciddi bir ekonomik büyüklüğe ulaştı. Kasasında yaklaşık 100 milyon lira olduğu tahmin edilen MİT Vakfı, bu paraları değerlendirmek için bireysel emeklilik şirketleri ve aracı kurumlarla çalışıyor. Toplanan paraları enflasyondan korumak ve yüksek getiri sağlamak için 3-4 dilime ayırıp aracı kurumlara yatıran Vakıf yönetiminin şu ana kadar hiç zarar etmediği öğrenildi.

Gizli servisin kamuoyundaki imajından olsa gerek para hesaplara yatırıldığı andan itibaren aracı kurum çalışanlarını stres basıyor. Nefesler tutuluyor, tansiyon yükseliyor. Adının açıklanmasını istemeyen bir aracı kurum çalışanı, “Türkiye’nin en önemli kurumunun parasını yönetiyorsunuz. Daha da önemlisi hata yapma ve kaybetme şansınız hiç yok. Zira başınıza neler geleceğini bilmiyorsunuz. Bu da insanın uykularını kaçırıyor” diyerek durumu ortaya koyuyor. Gizlilik nedeniyle kurumun kasasında tam olarak kaç para bulunduğu, bu yatırımlardan kaç para gelir elde ettiği ve yatırımlarının karlılık oranı hakkında bilgi bulmak mümkün olmadı. Ancak duyumlarımıza göre MİT, profesyonel hizmet aldığı hiçbir kurumdan şu ana kadar zarara uğramadı.

Asker ve polis giderek büyüyor

Türkiye’deki güvenlik kurumları arasında hem en yüksek gelire hem de en yüksek karlılığa sahip kurum Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK). Subay ve astsubayların maaşından yapılan yüzde 10’luk kesintileri değerlendirmek için kurulan Oyak, bugün Türkiye’nin en büyük 5 holdingi arasında yer alıyor. 260 bin üyesi bulunan Oyak’ın 3 ana işkolunda toplam 60 iştiraki bulunuyor. 29 bin çalışanı bulunan özel emeklilik şirketi Oyak’ın 2010 sonu itibarıyla toplam aktif büyüklüğü ise 32 milyar lira düzeyinde. Şirketin yıllık satışları ise 22 milyar lirayı aşıyor.

Polisler ise Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) çatısı altında varlıklarını değerlendirmeye çalışıyor. 2010 sonu itibarıyla 200 bin polisin 97 bininin üyesi olduğu POLSAN’ın da ana gelir kalemini üyelerden sağlanan aidatlar oluşturuyor. Emniyet personelinin maaşından kesilen yüzde 8’lerle büyüyen bu büyük emeklilik fonunun toplam aktif büyüklüğü 800 milyon lirayı aşmış durumda. 8 iştiraki bulunan POLSAN, toplanan fonları daha akılcı bir şekilde değerlendirmek için bir portföy yönetim şirketi de kurdu.