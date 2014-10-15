Mithat Sancar'a canlı yayında sansür

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mithat Sancar Habertürk televizyonunda yayınlanan Balçiçek İlter'in sunduğu Akşam Raporu adlı programda 'reklam arası' denilerek yayından alındı.

Birgün'de yer alan habere göre, Balçiçek İlter, Mithat Sancar'a AKP Hükümeti'nin Kobani eylemlerinden sonra polislerin yetkilerini daha da artırmaya yönelik çalışmasını nasıl değerlendirdiğini sordu. Sancar'ın konuşması sürerken İlter, "yayına reklam arası verilmesi gerektiğini" söyleyerek yayına ara verdi.

Reklamlardan sonra Mithat Sancar yok



Reklam arası gerekçesi ile durdurulan yayın, reklam arası sonrasında Mithat Sancar olmadan devam etti. Teknik aksaklık gerekçesini sunan İlter yayına, piyasaların son durumu ile devam etti. 'Teknik aksaklık' gerekçesiyle yayından alınan Sancar, program bitene kadar yayına alınmadı.

Mithat Sancar: Yayın Yönetmenine talimat gelmiş

Mithat Sancar, " Kanalın yayın yönetmenininden 'yayını kesin' şeklinde talimat geldiğini dair duyum geldiğini söyledi. Balçıçek İlter'le de konuştum. Yayın sonuna kadar bir açıklama yapılmadığını sadece teknik aksaklıkla ilgili bir bilgi verildiğine ama durumun teknik aksaklık olmadığının açık. Bana bir açıklama yapılmadı. Bir süre sonra stüdyoyu ter edeceğimi söyleyip oradan ayrıldım" dedi.

Sancar yayında ne demişti?



Mithat Sancar yayından alınmadan önce, 'mevcut yasaların polisin hiçbir sorun yaşamadan her türlü olaya müdahale edebilmesine olanak sağladığını, özellikle 2006 yılında çıkarılan 'Polis Vazife ve Salahiyeti Kanunu'ndan sonra gerektiğinde silahını kullandığını, hatta bunun pek çok 'yargısız infaz' olarak adlandırılacak olaylara neden olduğunu söyledi. Gezi Direnişi'nde polisin pek çok genci direk hedef alarak öldürdüğünü, Terörle Mücadele Yasası'nın da bu anlamda olumsuz sonuçlar doğurdu. Toplumda 13-14 yaşındaki çocukların 'taş atan çocuklar' olarak tanımlanarak cezaevlerine konulduğunu ve polisin yetkilerinin daha da artırılmasının daha da olumsuz sonuçlara yol açacağını' söylerken, yayından alındı.