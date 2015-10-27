Mithat Sancar: Savaşı başlatıp üzerimize yıkmaya çalışıyorlar, süreci Erdoğan bitirdi!

Çözüm sürecinin bitirilmesi kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alındığını belirten HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, "Süreç bitirilecekti. Bu karar çoktan verilmişti. Cumhurbaşkanın bütün politikaları ortaya çıktı. Cihatçı örgütlere çok yatırım yapıldı" dedi.

NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Mithat Sancar, "Savaşı başlatıp üzerimize yıkmaya çalışıyor. Batı'da oy oranımız düşmüyor. Bu süreci Cumhurbaşkanı Erdoğan bitirdi. Bu kadar balık hafızalı değiliz herhalde. 30 yılda neler yaşandı çok acı anılar var. Sürecin sağlam ayaklar üzerinde devam etmesi gerekiyordu. Dolmabahçe mutabakatı bu anlamda önemliydi. Süreç bitirilecekti. Bu karar çoktan verilmişti. Cumhurbaşkanın bütün politikaları ortaya çıktı. Cihatçı örgütlere çok yatırım yapıldı" dedi.

"Hükümet seçim güvenliğini tehdit ediyor, ciddi oyunlar oynuyor"

HDP'nin Güneydoğu'daki oylarında kayma olmayacağını belirten Sancar, şöyle devam etti:

"Bölgeden oy kayması olacağını düşünmüyoruz. Seçim güvenliğine ilişkin bir soruya, endişelerimiz hendeklerden dolayı değil. Sandık taşımaya itiraz etmeyeceğiz dedik. Bunun üzerinden kara propaganda yapıyorlar. Halkımız en ağır ve zor şartlarda iradesini ortaya koydu.

Kızıltepe'de gece saat 01.00'de son derece düzgün konuşan birisi bizim partililerin dükkânlarına çarpı işareti koyuyor. Buna benzer daha bir çok şey yapıyor hükümet, AKP. Bir süredir kritik köye korucu tahsis edildi. Seçimi gölgelemek adına yapıldığı açıktır seçim güvenliğini tehdit ediyor ciddi oyunlar oynuyor hükümet. Bütün bu oyunları boşa çıkaracak donanımızı ve insanımız var" açıklamasında bulundu. Sancar, "Biz barışı kuracak olan partiyiz. Alnımız açık. HDP'yi barajın altında bırakmak için her şeyi yaptılar bütün dünya, Türkiye şahit. Televizyonlara çağırılmıyoruz."

"Çatışmaların uzun süreceğini düşünmüyorum, devam ederse çok şey tahrip olabilir"

Çözüm sürecinin devam edeceğini belirten Sancar, "Bu çatışmaların çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Türkiye kaldıramaz. Devam ederse çok şey tahrip olabilir. Defalarca masalar devrilebilir. Daha fazla uzamaz. Uzasa da masaya dönülecek. O masa kurulacak Meclis'te çok önemli bir ayağı olacak. Keyfi uygulamalara maruz kalmayacak" diye konuştu.

Sürecin sona ermesinin temel nedenlerinden birinin PYD olduğunu savunan Sancar, "Sayın Yalçın Akdoğan çok iyi biliyor neler olduğunu. Adaya gidileceği ve silah bırakma konularına ilişkin bilgisi var. Hendek meselesi de masada çözülmüştü. Sözlerini tutmadıkları can sıkıcı bu döneme geri dönüldü. PYD bu krizin temel nedenlerinden biridir. Sürecin krize girmesinde etkili oldu. PYD'yi daha büyük bir tehlike olarak gördüler Suriye'deki ve Türkiye'deki Kürtleri çok incitiyor. IŞİD'in kollanması söylemler. Onun savaştığı tarafı güçlendirirsiniz. Kürt sorunun çözümünde Suriye Kürtlerini kardeş olarak görmezseniz Türkiye'de bu sorunu çözemezsiniz" ifadelerini kullandı.