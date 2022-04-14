Mithat Sancar: HDP'ye karşı yürütülen saldırılar hukuk dışıdır, antidemokratiktir, hiçbir meşruiyete sahip değildir

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Partimize karşı yürütülen saldırılar hukuk dışıdır, antidemokratiktir, hiçbir meşruiyete sahip değildir" dedi. "Biz bütün bu saldırıların siyasi amaçlarının da gayet iyi farkındayız" diyen Sancar, "İktidar bizimle siyaseten baş edemiyor ve HDP’yi iktidarını mutlaklaştırmanın, faşizmi kurumsallaştırmanın önünde tek gerçek ve en önemli engel olarak görüyor" diye konuştu.

Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile HDP bileşeni partilerin eş genel başkanları, HDP Genel Merkezi’nde ortak basın toplantısı düzenledi. Açılış konuşmasını yapan HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Sultan Özcan, ileriki dönem yol haritası belirlemek üzere bir toplantı yaptıklarını duyurdu.

"Sorumlulukların farkındayız"

Ardından konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, “Yeni dönem hazırlıklarımız kapsamında bir süredir yetkili kurullarımızla toplantılar gerçekleştiriyoruz. Bugün bileşen partilerimizin eş genel başkanları ve sözcülerimizle hafta sonu da PM ile toplantıları serimizi gerçekleştiriyoruz. Gündemlerimiz yoğun, Türkiye’nin sıcak gündemleri var. En başta ekonomik kriz başta olmak üzere siyasal gelişmeleri bütün boyutlarıyla tartışıp çözüm üretmeye ve bunları hayata geçirmeye çalışıyoruz. Güçlü bir siyasi hareketiz ve çok önemli bir halk desteğine sahibiz. Bunun bize yüklediği sorumlulukların farkındayız. Bu bilinç ve kararlılıkla çözüm odaklı çalışmalarımız bundan sonra da yoğunlaşarak devam edecektir” dedi.

"IŞİD karşısında direnen kKobane halkına yardım ettik"

“Kobane soruşturması” kapsamında HDP üyelerine dönük gözaltılara değinen Sancar, "İktidarın partimize, halkımıza, bizler şahsında Türkiye’nin demokrasi güçlerine karşı saldırıları artarak devam ediyor. Partimize karşı açılan kapatma davası, önceki dönem eş genel başkanlarımız ve MYK üyelerimizin rehin tutulduğu Kobane kumpas davası devam ediyor. Bu dava devam ederken iki gün önce de 'Kobane'de ikinci dalga operasyon' adı altında yeni bir saldırı başlattı bu iktidar. Bu saldırıda Kobane’ye yapılan insani yardımlar suçlama konusu yapılıyor" dedi.

IŞİD karşısında direnen Kobanê halkına yardım ettiklerini söyleyen Sancar, "IŞİD yenildi, Kobanê halkının direnişi zafere ulaştı. Dünyanın dört bir tarafından hem yardım hem de destek ulaştı" dedi.

Sancar, "Biz bütün bu saldırıların siyasi amaçlarının da gayet iyi farkındayız. İktidar bizimle siyaseten baş edemiyor ve HDP’yi iktidarını mutlaklaştırmanın, faşizmi kurumsallaştırmanın önünde tek gerçek ve en önemli engel olarak görüyor" diye konuştu.

"Partimize karşı yürütülen saldırılar hukuk dışıdır"

Sancar açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Partimize karşı yürütülen saldırılar apaçık hukuk dışıdır, antidemokratiktir, hiçbir meşruiyete sahip değildir. Kapatma davasının iddianamesi MHP Genel Merkezinde hazırlanmış, sarayda son şeklini almış ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı eliyle AYM'ye ulaştırılmıştı. AYM, bu iddianamenin bütünüyle dayanaktan yoksun, hukuki nitelikten uzak bir kumpas belgesi olduğunu neredeyse apaçık dile getirerek iddianameyi geri çevirmişti. Ama dava devam ediyor. Burada bir dayatmanın söz konusu olduğunun herkes farkında. AYM baskı altına alınıyor. AYM'nin bu davada tarihi bir sınavla karşı karşıya olduğunu da vurgulayalım. Bizler AYM'de hukuka ve vicdana göre karar verme isteğinde olan üyelerin bulunduğuna dair inancımızı hep dile getirdik. Bunu bir kez daha ifade etmek isterim. Ancak bu iktidarın da her türlü baskı, şantaj, tehdit yöntemini kullanmasının söz konusu olacağını da herkes bilir. Burada çok yönlü, güçlü bir siyasi hesaplaşma söz konusu. Bu davanın AYM salonlarında değil, siyaset sahnesinde karara bağlanacağını biliyoruz. O nedenle bütün gücümüzle, bütün unsurlarımızla sımsıkı kenetlenerek mücadelemizi büyüteceğiz ve bu davayı da boşa çıkaracağız."

"Kobane kumpas davası gayrimeşrudur"

Kobane davasına ve gözaltılara da değinen Sancar, şunları dile getirdi:

"Kobane kumpas davası gayrimeşrudur. 11'inci duruşması görülen bu davada kumpasın ayan beyan ortaya çıkması için daha ne gerekiyor? Düşünün, mahkemenin uzun süre başkanlığını yürüten Bahtiyar Çolak, çete üyesi olmak suçlamasıyla gözaltına alınmış, şu an ev hapsinde ve kendi hakkında yürütülen bir çete soruşturması var. Çetelerin, mafyanın, paralel yapıların partimize karşı, halkımıza karşı saldırı ve kumpas davalarının ana aktörü olduğunu da bu örnek apaçık ortaya koymaktadır. İşte iki gün önce başlatılan yeni saldırı dalgası da iktidarın bu hukuk dışı yapılar eliyle partimize karşı sürdürdüğü düşmanlığın ve uyguladığı düşman hukukunun açık göstergeleridir. Her fırsatta partimizi, siyasetimizi ve halkımızı savunmaya devam edeceğiz. Buna gücümüz yeter. Milyonlar HDP'yi savunuyor. Bizim için önemli olan halkın bize verdiği destek ve halkın bizim hakkımızda verdiği karardır."