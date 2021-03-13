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Mithat Sancar'dan "HDP'yi HDP'siz konuşma" tepkisi: Bir yozlaşma ve çürüme hali

"HDP Türkiye'de en çok konuşulan ama neredeyse hiç konuşturulmayan bir parti"

13 Mart 2021 22:37

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "HDP Türkiye'de en çok konuşulan ama neredeyse hiç konuşturulmayan bir parti. HDP'yi HDP'siz konuşmak sadece siyasi değil, ahlaki bir meseledir. Bir yozlaşma ve çürüme halidir" dedi.

Mithat SancarHDPHDP Eş Genel Başkanı
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