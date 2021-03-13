Mithat Sancar'dan "HDP'yi HDP'siz konuşma" tepkisi: Bir yozlaşma ve çürüme hali

KRT canlı yayınında açıklamalarda bulunan Sancar, partisine yönelik kapatma tartışmalarına ve Meclis'e gönderilen fezlekelere ilişkin konuştu.

Sancar, kapatma davası gündemine ilişkin "Bir tür tehdit ve şantajdır. HDP'ye kapatma davası açmanın anayasal, yasal ve evrensel hukuk açısından bir temeli yok" ifadesini kullandı.

Sancar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"HDP Türkiye'de en çok konuşulan ama neredeyse hiç konuşturulmayan bir parti. HDP'yi HDP'siz konuşmak sadece siyasi değil, ahlaki bir meseledir. Bir yozlaşma ve çürüme halidir.

"Kapatma davasının gündeme getirilmesi bir tür tehdit ve şantajdır. HDP'ye kapatma davası açmanın anayasal, yasal ve evrensel hukuk açısından bir temeli yok. Bu, siyaseti zehirlemenin ve siyaseti ortadan kaldırmanın yolu olarak gündeme getiriliyor.

"Toplumu korkutarak seçim kazanmak 1 kere en fazla 2 kere mümkün olabilir. 1 Kasım seçimlerinde korku ile seçimi kazandılar ancak artık bu işlemiyor. 31 Mart seçimleri bunu gösterdi. Ellerinde başka araç yok, hikaye yok. Açıkladıkları her program itirafname gibi.

"İlk seçimde ciddi bir değişimin adresi olarak ortaya çıkacağız, halkımıza inanıyorum. Düşürsünler barajı görelim. Seçim kanunuyla oynayan bir iktidar kaybettiğini görüyordur. ANAP döneminde de siyasi cinlikle düşen oylar telafi edilmek istendi ama sonuç malum.

"Kürt meselesi üzerinden toplumu rehin almanın nasıl işlediğini görmemiz gerekiyor. Biz işte bu oyunu bozuyor, sorunun siyasi yollarla çözülmesinde ısrar ediyoruz. İktidarların sığındığı gerekçeyi ellerinden almak için çalışıyoruz. Bunun için bize saldırıyorlar."