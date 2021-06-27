Mithat Sancar: 7 Haziran-1 Kasım arasındakinden daha öte bir kaos planı var

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP İzmir il binasını basılıp bir kişinin ölümüne neden olan saldırıyla ilişkin olarak, “7 Haziran-1 Kasım arasındakinden daha öte bir kaos planı arzu ediliyor” açıklamasını yaptı.

TELE1’de Mustafa Balbay’ın konuğu olan Mithat Sancar, “Her şey ortada, bize en büyük düşmanlığı yapan bu iktidar değil mi? İktidar, iddianamelerde herhangi bir dişe dokunur iddia ortaya koyamıyorken, muhalefetin HDP’nin kendini kanıtlamasını istemesi bir tuzaktır” diye konuştu.

"Parti kapatma, çözüm istemeyenlerin başvurduğu yollardan biridir"

Sancar’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

“Kürt meselesinde herkesin çözüm için ne düşündüğünü ortaya koyabileceği en medeni zemin Meclistir. Çözümü dile getirmiş partileri kapatırsanız, çözümü siyaset dışı yerlere atmış olursunuz. Parti kapatma, çözüm istemeyenlerin başvurduğu yollardan biridir. Biz Türkiye’de demokrasi ittifakı istiyoruz. Çürümüş, yozlaşmış düzenin durdurulmasını ve yeni bir sayfa açılmasını istiyoruz. Demokrasi, barış, özgürlük ve sosyal adalete giden yolun açılmasını istiyoruz. Bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız.”

"Katili bir gün bile gözaltında tutmadılar"

Her şey ortada, bize en büyük düşmanlığı yapan bu iktidar değil mi? İktidar, iddianamelerde herhangi bir dişe dokunur iddia ortaya koyamıyorken, muhalefetin HDP’nin kendini kanıtlamasını istemesi bir tuzaktır. Katili bir gün bile gözaltında tutmadılar, münferittir diye. Hayır örgütlü bir cinayettir, bir kaos planı vardır. 7 Haziran-1 Kasım arasındakinden daha öte bir kaos planı arzu ediliyor ama bunu engelleyecek güç var. Şimdi bunu başarmak zorundayız.

"HDP'yi sonuna kadar savunacağız ve kapattırmayacağız"

HDP’de bütün halklar ve inançlar kendi kimlikleri ile kendilerini temsil ediyor. Türkiye’nin her yerinde demokrasi, barış, özgürlük ve eşit yurttaşlığı yerleştirmeye çalışıyoruz. Hakiki Türkiye partisi HDP’dir, bu fikriyattır. HDP’yi sonuna kadar savunacağız ve kapattırmayacağız. Esas güvencemiz halkın ve seçmenin partisine sahip çıkmasıdır. Hangi karar verilirse verilsin, biz halka danışarak yolumuza devam edeceğiz.”

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