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MİT'e, yargıya sendika hakkı geliyor

Türkiye Avrupa Sosyal Şartı'na ilişkin bazı çekincelerinden vazgeçme kararı aldı

27 Ocak 2018 15:47

Türkiye çalışanların örgütlenme hakkıyla ilgili önemli bir adım daha atıyor. Sendika özgürlüğü ve örgütlenme hakkına ilişkin 87 sayılı İLO Sözleşmesi'ni kabul etmesine karşın, Avrupa Sosyal Şartı'nın "örgütlenme hakkına" ilişkin 5. maddesine yönelik çekincesini koruyan Türkiye, hükümet tarafından TBMM'ye sunulan tasarıyla bu çekincesinden "Silahlı kuvvetler mensupları, emniyet hizmetleri sınıfı, jandarma hizmetleri sınıfı ve sahil güvenlik hizmetleri sınıfının kapsam dışı" olması şartıyla vazgeçiyor. Tasarının yasalaşmasıyla "Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu" uyarınca sendika üyeliği yasak olan yüksek yargı organları başkan ve üyelerine, hakim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlara, YÖK üyeleri, rektörler, dekanlar, mülki idare amirleri, MİT mensupları, ceza infaz kurumları üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve MGK Genel Sekreterliği'nde çalışan kamu personeline sendikalı olma yolu açılmış olacak.

Türkiye, çalışma hayatına ilişkin temel düzenlemeler içeren en önemli uluslararası belgeler arasında yer alan Avrupa Sosyal Şartı'na ilişkin bazı çekincelerinden vazgeçme kararı aldı. Türkiye'nin 2004'te imzaladığı şart, Eylül 2006'da kabul edilen kanun ile bazı çekincelerle birlikte onaylanmıştı. Zaman içinde belli çekincelerinden vazgeçen Türkiye, bugün itibarıyla şartın, "çalışanlara yılda en az 4 hafta yıllık ücretli izin verilmesini" öngören 2. maddesinin 3. fıkrası, "yeterli ücret hakkını" öngören 4. maddesinin 1. fıkrası, "örgütlenme hakkına" ilişkin 5. maddesi ve "toplu pazarlık ve grev hakkına" ilişkin 6. maddesi dışındaki hükümlerini kabul etmiş durumdaydı.

Sendika hakkı

Hükümet, geçen süre zarfında Türkiye'nin sosyal ve ekonomik açıdan yaşadığı gelişmeyi, ulusal mevzuatta yapılan değişiklikleri gözönünde bulundurarak, şarta ilişkin mevcut çekincelerinin bir kısmından daha vazgeçme kararı aldı. Türkiye'nin beyan değişikliğini içeren "Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" Meclis'e sunuldu.

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