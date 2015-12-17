“MİT’e silah ve patlayıcı taşıma yetkisi veriliyor”

Savunma Bakanlığı’nın hazırladığı tasarıyla, MİT'in patlayıcı madde nakledebileceği iddia ediliyor.

Sözcü’den Kamil Elibol’un haberine göre, Adana ve Hatay’da Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) ait TIR’ların durdurulup aranmasıyla ilgili soruşturma ve tartışmalar sürerken, AKP iktidarının kuruma yeni yetkiler tanıyan bir düzenleme için düğmeye bastığı iddia edildi. Bu iddiaya göre, MİT’e, yurt genelinde bulunan ya da ele geçirilen patlayıcı maddelerin; tespiti, nakli, incelenmesi, muhafaza edilmesi ile zararsız hale getirilmesi yetkisi verilecek.

Milli Savunma Bakanlığı, 4536 sayılı “Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin’’ yasada değişiklik yapılması için tasarısı hazırladı. Tasarı ile MİT’in ülke çapında patlayıcı madde olaylarına müdahale etmesine imkân tanınacağı iddia ediliyor. Bu iddiaya göre, tasarı ile yasa şöyle değişecek:

“Kara ve denizde yetki”

‘’Bu kanunun amacı; iç sularımızda, kara sularımızda, uluslararası hukuk kuralları uyarınca egemenlik ve denetimimiz altında bulunan deniz alanlarında ve bunları etkileyebilecek bir yerde veya yurt yüzeyinde görülecek yahut ele geçirilecek, patlayıcı madde ve şüpheli cisimlerin incelenmesine ve zararsız hale getirilmesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nde bulunan patlayıcı maddelere ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.”

Kapsam genişletildi

Yeni düzenleme ile kanunun 2. maddesinin kapsamının da genişletileceği ifade ediliyor. TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü kanun kapsamına alınıyor. Tasarının gerekçesinde ise şöyle denildi: ‘’İç sularımızda, kara sularımızda, egemenlik ve denetimimiz altında bulunan deniz alanlarında ve yurt düzeyinde görülecek yahut ele geçirilecek, patlayıcı madde ve şüpheli cisimler ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nde bulunan patlayıcı madde ve şüpheli cisimlerin tespiti, nakli, incelenmesi, muhafazası ve yada zararsız hale getirilmesi görevleri sırasında yaralanma ve ölüm tehlikesi riski yüksek olduğundan bu alanda yapılacak işlemlerin uzman kişiler tarafından yapılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.”