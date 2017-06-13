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"MİT'e kulak verin; FETÖ gider, diğeri gelir!"

"Yaşadığımız FETÖ musibetinden sonra terk edilmesi gereken ilk davranış..."

13 Haziran 2017 11:49

Hürriyet yazarı Mehmet Yakup Yılmaz, Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin yayınladığı broşürde yer alan “Öğrenciler, askeri yüksekokullar ve polis okullarına girişte bu okulu tercih edenler ayrıcalıklara sahip olacaklar" ifadesini eleştirdi. 

"Yani devlet bizzat diyor ki 'Ey cemaatler, devlette örgütlenecekseniz, müritlerinizin çocuklarını bu okullara yollayın, onları asker ve polis okullarına bu yolla kolayca yerleştirebilirsiniz" diyen Yılmaz, "Yaşadığımız FETÖ musibetinden sonra terk edilmesi gereken ilk davranış, bir vaat olarak sunuluyor. Bu kafa değişmedikçe bir FETÖ gider, diğeri gelir. Hadi bizi dinlemiyorsunuz, bari MİT’e kulak verin" ifadesini kullandı. 

Mehmet Yakup Yılmaz'ın "Mülkün temeli" başlığıyla yayımlanan (13 Haziran 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Bir FETÖ gider, diğeri gelir"

MİT, TBMM’deki darbe girişimini araştırmak için kurulan komisyona gönderdiği raporunda, devletteki FETÖ tipi örgütlenmelerin önlenebilmesi için “liyakate” dikkat edilmesi gerektiğini söylüyordu.

Zaten FETÖ’nün özellikle bu iktidarın ilk 12 yılında neredeyse tüm devleti ele geçirebilmesini sağlayan şey de devlet kadrolarına girmekte ve terfilerde liyakatin değil, cemaat bağlantılarının ya da “bizden” olmanın öne geçmiş olmasıydı.

Ama öyle görünüyor ki akıllar yine başa gelmemiş.

Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin yayınladığı broşüre göre “askeri yüksekokullar ve polis okullarına girişte bu okulu tercih edenler ayrıcalıklara sahip olacaklar”.

Bir devlet okulunun yöneticileri buna tek başlarına karar veremezler. Belli ki arkalarında siyasi irade de var. Aynı durumun diğer imam hatip ortaokul ve liseleri için de geçerli olduğunu düşünebiliriz.

Yani devlet bizzat diyor ki “Ey cemaatler, devlette örgütlenecekseniz, müritlerinizin çocuklarını bu okullara yollayın, onları asker ve polis okullarına bu yolla kolayca yerleştirebilirsiniz.”

Yaşadığımız FETÖ musibetinden sonra terk edilmesi gereken ilk davranış, bir vaat olarak sunuluyor!

Bu kafa değişmedikçe bir FETÖ gider, diğeri gelir. Hadi bizi dinlemiyorsunuz, bari MİT’e kulak verin.

 

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