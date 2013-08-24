MİT'e göre, PKK'nın elinde kimyasal silah var

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın, PKK’nın Suriye’deki kolu olan PYD’nin Kandil’deki üst yönetimin talimatıyla, Suriye’de “VX” adı verilen sinir gazını temin ederek Kuzey Irak’a gönderdiğini tespit ettiği iddia edildi.

Suriye’nin başkenti Şam’da kimyasal silah kullanıldığı iddialarının gündemde olduğu bir dönemde, MİT Müsteşarlığı’nın, devlet yönetimine kritik bir istihbari bilgi sunduğu ortaya çıktı.

Milliyet’ten Tolga Şardan’ın aldığı bilgiye göre, MİT Müsteşarlığı, PKK’nın Suriye’deki kolu olarak nitelenen PYD’nin Suriye’de VX adı verilen sinir gazını temin ederek Irak’ın kuzeyine gönderdiğini tespit etti.

Bölgedeki hareketlilik sonrasında gelişmeleri yakından takip eden MİT Müsteşarlığı, kısa süre önce edindiği çok önemli bu bilgiyi devletin üst düzeyi ve güvenlik bürokrasisi içinde yer alan kurumlarla paylaştı.

Talimat haziranda verildi

MİT Müsteşarlığı geçen hafta elde ettiği bilgiyle hazırladığı gizli yazıda, PKK’nın Kandil’deki üst yönetiminin geçen haziran ayının ilk haftası içinde Suriye’deki PKK’yla bağlantılı YPG kadrolarına kimyasal silah bulunması talimatı verildiği tespit edildi. Bu talimat doğrultusunda YPG mensuplarının Suriye’deki karışıklıklardan faydalanarak VX olarak tanımlanan sinir gazını temin ederek Kuzey Irak’a gönderdiğini ortaya çıkaran MİT Müsteşarlığı, aynı yazıda bir başka önemli bilgiye daha yer verdi.

Siyanür de YPG’nin elinde

Suriye’nin Tel Abyad bölgesinde faaliyet gösteren El Nusret Cephesi (ENC) ile PKK/PYD-YPD grupları arasında temmuzun son haftasında yaşanan çatışmalar sonrasında ENC mensuplarının elindeki siyanür gazının YPG’lilerin kontrolüne geçtiği belirlendi. Söz konusu siyanür gazının YPG tarafından Suriye topraklarında Nusaybin’in hemen karşısındaki Kamışlı kentine gönderildiğini tespit eden MİT Müsteşarlığı, son dönemde özellikle Suriye rejiminin silah temin faaliyetlerinin devam ettiğini bildirdi.

Önlemler artırıldı

MİT Müsteşarlığı, yazısında kalıcı etkileri bulunan kimyasal silahların PKK’nın kontrolüne geçmesi tehlikesinin dikkat çekici olduğunu belirtti. MİT Müsteşarlığı’nın söz konusu bilgileri içeren yazısını başta Başbakanlık ve Genelkurmay Başkanlığı olmak üzere İçişleri Bakanlığı ile Kamu Düzeni ve Güvenliğini Müsteşarlığı’na da gönderdiği öğrenildi. Bu yazı sonrasında terörle mücadele eden kurumların kimyasal silahlara karşı önlemlerini daha da artırdığı kaydedildi.