MİT'e göre PKK kritik bölgelerden silahlı güçlerini çekmiyor

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), polis ve jandarma istihbaratın ortak hazırladığı rapora göre, PKK Türkiye’den bütünüyle geri çekilmeyecek. Örgütün, kritik ve geri kazanılamaz gördüğü yerlerde silahlı güçler kalacak. Süreç içerisinde şehir yapılanmalarını güçlendiren örgüt, Suriye’nin kuzeyinde yeni bir mevzi açıyor. Örgüt için stratejik önemi bulunan Hakkâri Dağlıca, Zağros Sahası, Ağrı Dağı, Tunceli Çemişgezek, Aliboğazı ve Kutuderesi bölgelerinde çekilme gerçekleşmedi. Çekilen PKK’lılar ise Türkiye’ye dönme ihtimaline karşı silahlarını gömerek Kandil’e bilgi verdi.

Hürriyet’ten Arda Akın'ın haberine göre, MGK’da tartışılan raporun ayrıntıları şöyle:

PKK üst yönetimi, çözüm sürecinin tıkanması halinde, silahlı mücadeleye devam edileceğini sıklıkla söyleyerek, örgütün silahlı gücünü koz olarak kullanıyor. PKK çekilmeyi kısmen kabul etmekle birlikte, silahlı yapılanmasının tasfiyesini reddediyor. Örgüt, Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H), Öz Savunma Birlikleri (ÖSB) ve sempatizanları vasıtasıyla kentlerdeki varlığını sürdürüyor. PKK yöneticileri, zaman zaman silahlı eylem çağrısında bulunuyor.

YDG-H devreye girebilir

Resmi kayıtlara, örgüt üyeliği yansımamış PKK’lılar daha kısa sürede harekete geçebilmek adına, ailelerinin yanına ya da kent merkezlerine sivil olarak yerleşti. PKK böylece bölge halkı üzerindeki silahlı güç baskısını devam ettirmeyi ve çekilme sebebiyle oluşan tepkileri azaltmayı hedefliyor. İl ve ilçe merkezlerinde KCK birimleri yeniden inşa edilerek, faaliyette olanların güçlenmesi planlanıyor. Çekilme sürecinde kontrol devletin eline geçerse PKK’nın gençlik yapılanması olan YDG-H devreye girecek.

PKK’nın Avrupa’daki yapılanmaları da Öcalan’ın serbest bırakılması için kampanyalarını hızlandırdı. Ayrıca PKK’nın, Avrupa Birliği Terör Örgütleri Listesi’nden çıkarılması için yoğun çaba harcanıyor.