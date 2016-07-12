MİT'e başvuruların sayısı artıyor

Türkiye'de son dönemdeki saldırılar ve bu eylemlerin ardından artırılan güvenlik önlemleri gündemdeki sıcaklığını korurken MİT'e vatandaşlardan yoğun başvuru geldiği belirtildi.



Türkiye'de 20 Temmuz 2015 Suruç patlaması ile başlayan ve yoğunlaşan terör saldırıları neredeyse her ay İstanbul, Ankara illeri başta olmak üzere bir saldırı olarak devam ederken bu süreçte MİT'e de gelen ihbarlarda ve MİT'e ‘yardımcı olma' başvurularında artış yaşandı.



Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre 2015 yılı boyunca MİT'e toplam 34 bin vatandaş başvuru yaparken bu başvuruların büyük çoğunluğu Temmuz ayındaki patlamanın ardından geldi.

MİT'e 'yardımcı olmak istiyor'lar

Aylık 2 bin 500-3 bin bandında kalan vatandaşların başvurularının bu yılın mayıs ayında artışı da dikkat çekti. MİT verilerine göre mayıs ayında 3 bin 563 vatandaş "yardımcı olmak istediğini" ifade ederek MİT'e başvurdu.

Mayıs ayında IŞİD'in ve PKK'nın eylemler yapacağı yönünde birçok iddia kamuoyuna yansımış, bu örgütlere yönelik çok sayıda operasyon da yapılmıştı.



Bu süreçte birçok haber ve yorumdan etkilenen vatandaşın da MİT'e başvurduğu ifade ediliyor.