MİT'e ABD modeli: İstihbarat 6'ya bölünüyor!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) bünyesindeki 6 başkanlığın, 6 ayrı teşkilata dönüştürüleceği iddia edildi. Bu 6 birime kurumsal kimlik kazandırmanın ilk adımı olarak her biri için özel logolar hazırlandı.

MİT, bünyesindeki 6 başkanlık için bağımsız logolar hazırlandı. Özel tasarlanan logoların her biri teşkilatın faaliyet alanına göre semboller taşıyor.

Habertürk gazetesinden Murat Gürgen’in haberine göre, istihbarat bünyesinde logo hazırlanan birimler şöyle:

-Stratejik Analiz Başkanlığı,

-İstihbarata Karşı Koyma Başkanlığı,

-Dış Operasyonlar Başkanlığı,

-Güvenlik İstihbaratı Başkanlığı,

-Elektronik ve Teknik İstihbarat Başkanlığı ve

-Sinyal İstihbaratı Başkanlığı.

Söz konusu 6 başkanlığın önümüzdeki yıllarda ABD ’deki gibi ayrı teşkilatlara dönüşebilecekleri ve böylece istihbarat sisteminin fonksiyonlarını daha yetkin ve etkin şekilde yerine getirebilecekleri belirtiliyor. Logo çalışmasının, bu birimlerin kurumsal kimlik kazanmalarının ilk adımı olduğu kaydedildi. ABD’de farklı alanlarda 16 istihbarat örgütü görev yapıyor ve her biri ayrı kurumsal kimliğe sahip.

MİT teşkilat şemasında, 2009 ve 2012 yıllarında değişikliğe gidilmişti. 2009’da Operasyon Başkanlığı ile Psikolojik İstihbarat Başkanlığı kaldırılmış, teknik dinlemeleri yapan Bilgi Sistemleri Başkanlığı da istihbarat birimi bünyesinden çıkarılarak teknik birime kaydırılmıştı. İstihbarata Karşı Koyma birimi ise “Başkanlık” düzeyine yükseltilmişti.

2012 yılında da Genelkurmay Elektronik Bilgi Sistemleri Komutanlığı’nın imkânları MİT’e devredilince, MİT bünyesinde Sinyal İstihbaratı Başkanlığı kurulmuştu. Dış Operasyonlar Başkanlığı da 2012 yılındaki yeniden yapılanma sırasında “Daire Başkanlığı” düzeyinden “Başkanlık” düzeyine yükseltilmişti.

Logo çalışmasına paralel olarak gerçekleştirilen yeniden yapılanma faaliyetinde Stratejik İstihbarat Başkanlığı’nın ismi “Stratejik Analiz Başkanlığı” olarak değiştirildi.

ABD istihbarat yapılanması

ABD’nin uyguladığı “Intelligence Community” (İstihbarat Toplumu) modelinde, tek bir istihbarat servisi yerine farklı alanlarda uzmanlaşmış 16 ayrı teşkilat yer alıyor. Bu teşkilatlar işbirliği içerisinde hareket ediyor.

En tanınmışı olan CIA, diğerlerinden farklı olarak doğrudan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’ne (DNI) bağlı olarak faaliyet gösteriyor. Diğer 15 teşkilattan 8’i savunma bakanlığına, 7’si diğer sivil politika bakanlıklarına bağlı olarak görev yapıyor.

Örneğin FBI ile DEA adalet bakanlığına, NSA ise savunma bakanlığına bağlı olarak çalışıyor.