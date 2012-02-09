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MİT'çileri Baransu mu yakalattı?

Gazeteci Mehmet Baransu kendisini takip eden MİT görevlilerini şikayet üzerine yakalattığını ileri sürdü.

09 Şubat 2012 02:00

T24 - Gazeteci Mehmet Baransu kendisini takip eden MİT görevlilerini şikayet üzerine yakalattığını ileri sürdü.


Baransu MİT'çileri yakalattı Son günlerde sıkça adından söz edilen gazeteci Mehmet Baransu, Twitter'dan takip edildiğini ve şüphelendiği iki kişiyi şikayet ederek yakalattığını duyurdu.


MİT tarafından takip ettirildiğini ileri süren Baransu, şüphelendiği iki kişiyi polise şikayet ederek yakalattığını belirtti.


Yakalananların biri kadın biri erkek iki MİT çalışanı olduğunun kesinleştiğini belirten Baransu, üzerlerinden dinleme cihazı bulunduğu bilgisini aktardı.

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