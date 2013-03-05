MİT'çiler uyardı: Laptop da dinlenir, telefonunuzu baş köşeye koymayın

‘Böcek Komisyonu’na bilgi veren MİT’çiller, nasıl dinleme yaptıklarını ve dinlemelere karşı nasıl önlem alınacağını anlattı...

MİT Müsteşarlığı’nın üç yetkilisinin Meclis’te “Böcek Komisyonu” üyesi milletvekillerine dikkat çeken bilgiler verdikleri ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta Meclis’e gelen ve yaklaşık 3 saat kalan MİT yetkilileriyle yapılan görüşmenin yaklaşık 100 sayfalık tutanağı ortaya çıktı.

Kıvanç El'in Vatan gazetesinde yer alan haberine göre, tutanaktan dikkat çekici bilgiler şöyle:



Bilgisayarınızdaki her şey: Yasa dışı dinlemelerde iki temel konu var; Birincisi, uzaktan erişilebilen sistemler ve cihazlar. Ben bu cihaza erişmek istiyorsam bu cihazın başında olmam gerekmiyor. Bu cihaz eğer bir şekilde bir ağla, genel bir ağla herhangi bir yere bağlıysa, buna erişmenin çeşitli yöntemleri var. Bir diğeri ise fiziksel erişim, yani bu cihaza bir şekilde benim elimin dokunup, bunun üzerinde işlem yaparak bunun yapılması. Bir program var... Bir bilgisayara o program yerleştirildikten sonra sizin inisiyatifiniz, rızanız dışında bu bilgisayar üzerindeki hemen her şeyi başka biri ele geçirebilir.

Laptoplar da dinlenir: E-mail hesabına girdiniz, kullanıcı adınızı, şifrenizi yazdınız. Bunların hepsi bir şekilde bir yere gidebilir, yani kim karşı tarafta duruyorsa. Laptopların üzerinin hepsinde, ses kartı, mikrofon, kamera var. Buradaki ses kartı üzerinden mikrofon açılıp, ortamdaki sesler kaydedilebilir, bunlar diğer tarafa aktarabilir... Laptopunuzun kamerası açılabilir...

Yıldız 21 tuşlayıp: Bazı IP telefonlar var. Bir açık nedeniyle bu telefona uzaktan girilebiliyor. Bu zafiyeti bilen birisi, aynı ortamdaysanız mesela Meclis'te; “yıldız 21” tuşlayıp bir kod göndererek, karşıdaki telefonu açabiliyor ve o ortamdaki sesleri dinleyebiliyor.

Akıllı telefonlara dikkat: Akıllı telefonlar üzerinde de programlar var. Telefondaki bütün bilgilere erişilebilir. Daha da vahim olanı ortam dinlemesi yapılabilir. Gizlice arka tarafta çalışan programlar vasıtasıyla, siz sanki bir yeri arıyormuş gibi oradaki mikrofonu aktive ediyor, yani telefonun mikrofonunu açıyor. Daha sonra bir yere bağlantı kurarak bu ortamdaki sesleri aktarıyor.

ADSL hattını kriptolayın: ADSL hattınız var diyelim. Burada bir telefon hattı var, ucunda bir modem. Bütün verileriniz bu ADSL modeme geliyor ve buradan da kablo üzerinden devam ediyor. Sizin buradaki bütün haberleşmeniz, evinizdeki bilgisayarların haberleşmesi aslında havada. Diyelim ki bir apartman dairesinde oturuyorsanız, üst kattaki komşunuza gider, yan kattakine gider, alt kattakine gider, yan binadakine dahi gidebilir. Zaten kablosuz ağlarıma bakayım dediğiniz zaman etrafta birçok isim görüyorsunuz. “Havada sinyalim kriptolu gitsin” diyebilirsiniz. 3 tane farklı algoritma var. Bunlardan bir tanesi, normal yöntemlerle hiçbir şekilde, süper bilgisayarlar dışında kırılamıyor...

Biz telefonu baş köşeye koymayız: Biz, evimize girerken, o telefonu hiçbir zaman salonun baş köşesine getirip koymayız. Toplantı yaptığımız özel odalarda masalarımızın üstünde telefonlar hiçbir zaman olmaz, özellikle gizlilik dereceli.

Facebook ve Twitter uyarısı: Stratejik projede görevli olan personelin, bir mühendisin internet üzerinde, sosyal paylaşım ağlarında, örneğin Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım ağlarında yaptığı işle ilgili birtakım hususları, kendi çevresinden güvendiği insanlar bile olsa onlarla paylaşması, az da olsa kişisel verilerini, bilgilerini paylaşması bile aslında istihbari faaliyeti yönlendirebilecektir.