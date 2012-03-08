KCK savcılarından, MİT'çilere soruşturma talebi

T24 - KCK soruşturmasını yürüten savcılar, aralarında Hakan Fidan'ın da bulunduğu MİT'çiler hakkında Başbakanlık'tan soruşturma izni istedi. Eğer izin çıkarsa MİT'çiler, KCK soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verecekler.



Deniz Tüysüz ntvmsnbc'nin haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve 4 MİT'çi için Başbakanlık'tan soruşturma izni istedi.

Geçtiğimiz aylarda MİT’çiler hakkında soruşturma kararı çıkarılmış ve isimler ifade vermeye çağrılmıştı.

Bu gelişme sonrası MİT’çiler hakkında Başbakan’ın izni olmadan soruşturma açılamaz tartışmaları başlamıştı.

Meclis'teki görüşmeler sırasında muhalefet partilerinin 'kişiye özel olduğu gerekçesiyle' sert tepki gösterdiği yasa sonrasında MİT’çiler hakkındaki soruşturma izni Başbakan’ın iznine bağlanmıştı.

Edinilen son bilgiye göre; KCK soruşturmasını yürüten savcıların hazırladığı, 'MİT’çilere soruşturma izni' dosyası, Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın da onayıyla Başbakanlık’a gönderdi.

Başbakanlık'tan gerekli izin çıkarsa aralarında MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski müsteşar Emre Taner ve müsteşar yardımcısı Afet Güneş’in de aralarında bulunduğu MİT’çiler, KCK soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verecekler.