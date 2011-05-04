MİT'çi Haluk Akter'in katili teslim oldu

T24 - Turgut Özal’ın Başbakanlığı döneminde ortaya çıkan ve büyük çalkantılara neden olan "Birinci MİT Raporu"nun kilit isimlerinden, emekli MİT mensubu Haluk Akter’in (63), esrarengiz bir şekilde öldürülmesiyle ilgili olarak aranan Tuğçe Y.(23), Fatih’te savcıya teslim oldu.





Hakkında yakalama kararı bulunduğu için ifadesi alınmayan Tuğçe Y.’nin konuştuğu polislere "Cinayeti ben işledim. Mahkemede bunu açıklayacağım" dediği belirtildi. Bodrum Jandarması’nın yürüttüğü cinayet soruşturmasında olayın faili olduğu iddia edilen Kambur Ali lakaplı Müfit Ali T.’nin ise, yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bodrum’daki evinin banyosunda, 29 Mart 2011’de ölü bulunan Haluk Akter’in tabancayla intihar ettiği sanıldı. Ancak yapılan otopside Haluk Akter’in başında üç kurşun deliğine rastlanmıştı. Ölümün cinayet olduğu ortaya çıktı. Kurşunlardan ikisinin Haluk Akter’in ensesinden birinin de şakağından girdiği belirlendi. Emekli olduktan sonra bir süre Söz gazetesi ve Nokta dergisinde gazetecilik yapan, Bodrum’un Yalıkavak beldesine yerleşen ve yalnız yaşayan Haluk Akter’in bir güvenlik şirketi de kurduğu belirlendi.



Bir kadın daha önce yakalanmıştı

Cinayet soruşturmasını yürüten Bodrum Jandarması, Haluk Akter’in son olarak iki kadın ve arkadaşı Kambur Ali lakaplı Müfit Ali T. ile görüldüğünü belirledi. Söz konusu kadınlardan biri, jandarma timleri tarafından İstanbul’da yakalandı. Cinayet sırasında evde bulunduğunu söyleyen 18 yaşındaki Duygu D., "Ali aşırı uyuşturucu almıştı. Eve girdikten yarım saat sonra Haluk Bey mutfağa gitti. Haluk Bey’in silahı komedinin üzerinde duruyordu. Müfit Ali silahı kapıp açık mutfağa girdi ve başının arkasına 2 el ateş etti. Şoke olduk. Bize eliyle ’sus’ işareti yaptı. Sonra ’Bu adam, ağabeyim Engin’in öldürülmesiyle ilgili sırlarımı biliyor. seni ifşa edeceğim, diyordu. Cezasını ellerimle verdim’ dedi. Daha sonra cesedin başında esrarlı sigara içti" demişti.

Kambur Ali lakaplı Müfit Ali T.’in ağabeyi Eko Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi’nin ortaklarından olan Engin Tengiz, Haziran 2009’da Kağıthane’de bir cip içinde öldürülmüş olarak bulunmuştu. Şüpheli olarak "Kambur Ali"nin cezaevi arkadaşı olan A.Ö. yakalandı. A.Ö.’nün Kambur Ali’nin ricasıyla ağabeyinin yanında şoför olarak çalıştığı belirlendi. Engin Tengiz’in çevresi bu cinayetin azmettiricisinin Kambur Ali olduğunu düşündü. Haluk Akter’in bu olayın ayrıntılarını öğrendiği için Kambur Ali’ye şantaj yaptığı, cinayetin de bu yüzden işlendiği öne sürüldü.



İkinci kadın: Cinayeti ben işledim

Olaydaki ikinci kadın olarak ismi belirlenen Tuğçe Y. dün İstanbul’da ortaya çıktı. Fatih Adliyesi’ne giderek Cumhuriyet savcısına teslime olan Tuğçe Y., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne getirildi. Bodrum Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında yakalama kararı bulunan Tuğçe Y.’nin ifadesi alınmadı. Tuğçe Y.’nin sohbet sırasında konuştuğu polislere cinayeti kendisinin işlediğini bunu mahkemede açıklayacağını söylediği belirtildi. Tuğçe Y., polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi. Tuğçe Y.’nin Bodrum’a gönderileceği öğrenildi.



Ünlü MİT raporu

1987 yılında ortaya çıkan MİT raporu, ‘’Polis-mafya-siyaset” ilişkilerini gündeme getirmiş. MİT Arşiv-Sorgu Müdürü Ferdi Tamer ile MİT mensubu Haluk Akter’in de o dönem raporla ilgili telefon konuşmaları medyaya yansıyınca, Başbakanlık Teftiş Kurulu geniş kapsamlı bir soruşturma yapmıştı. Daha sonra raporu yazan MİT görevlisi Mehmet Eymür’ün yanı sıra, Hiram Abas ve Korkut Eken de görevden uzaklaştırılmış. Rapora katkı verdiği öne sürülen Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Daire Başkanı Atilla Aytek de Türkiye’de kaçakçılık olaylarının en az görüldüğü il olan Eskişehir’e tayin edilmişti. Ferdi Tamer ise MİT’ten emekli olduktan sonra İstanbul Üsküdar’da önce bir manav ardından da tüp gaz bayii açmış, 18 Aralık 1990’da da dükkanında uğradığı saldırı sonucu öldürülmüştü.