-MİT'Çİ AKTER'İN KATİLİ BODRUM'DA BODRUM (A.A) - 14.05.2011 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde Tahsin Haluk Akter'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında İstanbul'da yakalanan zanlı Bodrum'a getirildi. MİT görevlisi olduğu öne sürülen Tahsin Haluk Akter'in (60), 29 Mart'ta Bodrum'un Yalıkavak beldesi Gerişaltı mevkisindeki evinde başından silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili hakkında yakalama kararı bulunan ve İstanbul Kadıköy'de gözaltına alınan Müfit Ali Tengiz Bodrum'a getirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Tengiz, güvenlik önlemleri altında Bodrum Adliyesi'ne sevk edildi. Tengiz, adliye girişinde, ''cinayeti siz mi işlediniz'' sorusuna ''Yok bir kız işlemiş'' yanıtını verdi. Olayla ilgili olduğu sürülen bir kadın da geçen günlerde İstanbul'da polise teslim olmuştu. Bu arada, jandarmanın adliye çevresine nöbetçiler yerleştirdiği gözlendi.