MİT, Zırhlı Birlikler bölgesine taşınacak

Ankara Zırhlı Birlikler Okulu, diğer illerdeki askeri sınıf okulları ile birlikte Polatlı’ya taşınacak. Okulların taşınma projesinin 2015’te tamamlanmasının ardından, iki yıl içinde de MİT’in Yenimahalle’deki merkezinden Zırhlı Birlikler bölgesine taşınması planlanıyor.

Türkiye’de bugüne kadar yapılan en büyük askeri tesislerinden birinin kurulması projesi hayata geçiriliyor. Ankara Zırhlı Birlikler Okulu, diğer illerdeki askeri sınıf okulları ile birlikte Polatlı’ya taşınacak. Zırhlı Birlikler’in arazisinin ise MİT’e tahsis edilmesi için işlemler başlatıldı.

Polatlı üs oluyor

Okulların taşınma projesinin 2015’te tamamlanmasının ardından iki yıl içinde MİT’in de Yenimahalle’deki merkezinden Zırhlı Birlikler bölgesine taşınması planlanıyor. Edinilen bilgiye göre, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde bulunan askeri sınıf okullarının tek bir merkezde toplanması için proje geliştirildi.

Proje için topçu okulunun bulunduğu Polatlı ilçesi üs olarak seçildi. Burada kurulacak askeri kampüs bünyesinde Ankara’daki Zırhlı Birlikler ve Muhabere Okulu, İstanbul Tuzla Piyade Okulu, İzmir İstihkam ve Ulaştırma Okulu’nun bünyesindeki sınıf okulları yer alacak. Proje 2015 yılında tamamlanacak. Zırhlı Birliklerden boşalacak yere MİT’in taşınması için arazinin bu kuruma tahsis edilmesi için çalışmalar başladı. MİT’in, Ankara’nın büyük yerleşim yerlerinden Yenimahalle’nin merkezinde kalması sıkıntı yaratıyordu. Zırhlı birliklerin arazisi, şehir merkezinin kenarında olması ve etrafında yerleşim olmaması nedeniyle uygun bir konuma sahip. Projenin hayata geçirileceği 2015 yılında bu arazi MİT’e verilecek. MİT’in araziyi aldıktan sonra iki yıl içinde yapılanmasını tamamlayabileceği belirtiliyor. Bu kapsamda MİT’in 2017’den sonra yeni merkezine taşınması planlanıyor. Araziye bitişik alanda TSK personelinin kullandığı bazı lojmanların da MİT’e tahsis edilebileceği bildirildi.

Neden Polatlı seçildi

Polatlı, Türkiye coğrafyasında stratejik öneme sahip bir yer. Türkiye’nin hemen hemen orta noktasında yer alan Polatlı’ya hızlı trenle ulaşmak mümkün. Ankara’ya 75 kilometre uzaklıkta olması nedeniyle havayoluyla da Polatlı’ya kolayca ulaşılabiliyor. Askeri ikmal ve destek için ise tren yolunun yanı sıra Polatlı, Eskişehir birinci ana jet komutanlığı ve Ankara Akıncılar’daki dördüncü ana jet üssüne de çok yakın. Topçu Okulu, fiziki olarak genişlemeye müsait, alt yapısı güçlü bir araziye sahip. Topçu birliklerinin tatbikat için kullandığı, atış ve manevra kabiliyetine haiz TSK’ya tahsisli geniş bir arazi bulunuyor.

100 bin personel

Bu dev kampüs fiziki manada dünyanın en büyük askeri kara birliklerinden biri ünvanına da sahip olacak. 100 binin üzerinde personel, tank, top, zırhlı araçlar ve silah sistemleriyle birlikte istihdam edilecek. Polatlı ilçe merkezinin nüfusu yaklaşık 80 bin, bu rakam bağlı yerleşim birimleriyle 116 bine ulaşıyor. Askeri birliklerin taşınmasıyla bu nüfus ikiye katlanacak. İstanbul’da bulunan Tuzla Piyade Okulu ve İzmir Narlıdere’deki İstihkam Okulu arazisi için ise henüz bir planlama yapılmadığı da kaydedildi. Son derece kıymetli olan arazilerin TOKİ’ye devredilebileceği ve büyük bir proje ile değerlendirilebileceği vurgulanıyor.