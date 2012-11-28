'MİT ve MOSSAD Kahire'de buluştu'

MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Kahire'de Mossad Şefi Tamir Pardo ile görüştüğü iddia edildi. Gizli diplomasi ve istihbarat dünyası ile ilgili haberler veren Paris merkezli 'Intelligence Online', MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Kahire'de Mossad Şefi Tamir Pardo ile görüştüğünü duyurdu.

İnternet bültenindeki habere göre, Fidan ile Pardo'nun Kahire'ye esas gidiş nedeni, 14-21 Kasım günlerinde İsrail askeri operasyon sürdürdüğü Gazze'de ateşkes sağlamak için yürütülen görüşmelere katılmaktı.

Ateşkes görüşmeleri, Mısır istihbarat şefi Muhammed Rafet Abdülvahid Şehate'nin ev sahipliğinde yapılıyordu.

İsrail ile Gazze'yi yöneten Hamas örgütü arasında arabuluculuk yapan Mısır'a, Türk ve Katarlı istihbarat yetkilileri yardımcı oluyordu.

Bu sırada, Fidan ve Pardo yüz yüze görüşme yaptı. Böylece, iki istihbarat örgütü arasında iletişim kanalları yeniden açıldı.

'Intelligence Online' bu görüşmenin, yaklaşık 3 yıldır "araları bozuk" olan geleneksel müttefikler Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkileri yeniden canlandırmanın kapısını açabileceğini yazıyor.

İsrail'in 2009 başında Gazze'ye düzenlediği operasyonda 1400 civarında Filistinlinin ölmesi ve Mayıs 2010'da Mavi Marmara yardım filosuna İsrail tarafından düzenlenen baskında 10 Türk'ün hayatını kaybetmesi sonrasında iki ülke ilişkileri en alt seviyeye gerilemişti.