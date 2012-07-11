HSYK, kamuoyunda "3. Yargı Paketi" olarak bilinen yasa kapsamında kaldırılan Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri yerine görev yapacak mahkemeleri belirledi. Bu kapsamda, 11 ilde 13 mahkeme görevlendirildi. Fikret Seçen'in yerine savcı Oktay Erdoğan atandı. 11 kentte görev yapacak mahkemelerde MİT ve Balyoz soruşturmasını yürüten savcılara yetki verilmedi.

HSYK'dan yapılan açıklamada, 6352 sayılı Kanun'un 75. maddesi ile değişik 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. maddesi gereğince bu kanun kapsamına giren suçlarla ilgili davalara bakmak üzere görevlendirilecek ağır ceza mahkemelerinin ve yargı alanlarının belirlenmesine ilişkin 9 Temmuz 2012 tarihli Adalet Bakanlığı teklifinin aynı gün Genel Kurul tarafından görüşüldüğü belirtildi.

Teklifin kısmen değiştirilerek 11 yerde toplam 13 ağır ceza mahkemesinin bu kanundan kaynaklanan davalara bakmak üzere görevlendirilmesine karar verildiği bildirilen açıklamada, zaman içerisinde iş durumunun gerekli kılması halinde bu sayının artırılabileceği bildirildi.

Bu şekilde görevlendirilen ağır ceza mahkemelerinin yargı alanları coğrafi yakınlık, ulaşım imkanları ve iş durumları da dikkate alınmak suretiyle HSYK Genel Kurulu'nca birden çok ili kapsayacak şekilde belirlendiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hakim ve savcıların atama, nakil ve müstemir yetki işlerinden sorumlu Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi; Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 10. maddesinden kaynaklanan davalara bakmak üzere görevlendirilen ağır ceza mahkemelerinde çalışacak ağır ceza mahkemesi başkan ve üyelerini, Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. maddesinin 3. fıkrasının (c) bendine göre yürütülen soruşturmalarda hakim tarafından verilmesi gerekli kararları almak, bu kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve sadece bu işlere bakmakla görevli kamuoyunda 'Özgürlükler hakimi' olarak

adlandırılan hakimleri, Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. maddesi kapsamında belirtilen suçların soruşturma ve kovuşturmasında görevlendirilecek Cumhuriyet Başsavcı Vekillerini ve Cumhuriyet savcılarını, 10 Temmuz 2012 tarihli kararı ile oy birliği ile görevlendirmiştir."

145 hakim ve savcı

Birinci Daire'nin bu kararı ile 2012 yılı yaz kararnamesinin bir ay önce yayınlanması ve dönem itibarıyla yeni kararname yapılmasının uygun olmayacağının değerlendirilmesi sebebiyle, belirlenen 11 yerde görev yapan hakim ve Cumhuriyet savcıları arasından; 13 ağır ceza mahkemesi başkanı, 26 ağır ceza mahkemesi üyesi ve bu kanun kapsamında görev yapacak 26 özgürlükler hakimi olmak üzere hakim sınıfından 65, 11 Cumhuriyet başsavcı vekili, 69 Cumhuriyet savcısı olmak üzere savcı sınıfından 80, toplamda ise 145 hakim ve Cumhuriyet savcısını bu kanundan kaynaklanan suçların soruşturma ve kovuşturmasında görev almak üzere, söz konusu ihtisas mahkemelerinde yetkilendirildi.

Görevlendirilen 11 Cumhuriyet başsavcı vekilinden üçü, 13 ağır ceza mahkemesi başkanından biri, 69 Cumhuriyet savcısından 29'u, 52 hakimden sekizi olmak üzere toplam 41'i bulundukları yerde Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 250. madde ile yetkili ağır ceza mahkemelerinde görevli olanlardan, geriye kalan 104 hakim ve Cumhuriyet savcısı ise o yerlerde görev yapan diğer hakim ve Cumhuriyet savcıları arasından seçildi.

Kurul, CMK 250. maddesinin birinci fıkrasına göre görevlendirilen mahkemelerde açılmış olan davalara kesin hükümle sonuçlandırılıncaya kadar bu mahkemelerce bakılmaya devam olunacağından bu mahkemelerde görev yapan başkan ve üyelerin zorunlu kalınmadıkça yetkilerine dokunulmadı.

Ancak CMK 251. maddesinin birinci fıkrasına göre görevlendirilen Cumhuriyet savcıları, TMK 10'uncu maddesi uyarınca görevlendirilen Cumhuriyet savcıları görevlerine başladığında, yürütmekte oldukları soruşturma evraklarını bu savcılara devretmek zorunda olduklarından yürütülmekte olan soruşturmaların kesintiye uğramaması ve süreçlerin uzamaması için mevcut soruşturmaları yürüten savcıların bir kısmı TMK 10'uncu madde kapsamında görevlendirildi.

İşte o mahkemeler

HSYK, Adana 10. Ağır Ceza, Ankara 13. Ağır Ceza, Antalya 5. Ağır Ceza, Bursa 6. Ağır Ceza, Diyarbakır 8. Ağır Ceza, Diyarbakır 9. Ağır Ceza, Erzurum 4. Ağır Ceza, İstanbul 22. Ağır Ceza, İstanbul 23. Ağır Ceza, İzmir 12. Ağır Ceza, Malatya 4. Ağır Ceza, Samsun 3. Ağır Ceza, Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ni görevlendirdi.

Yeni atamalar

Kritik görevlerde olan 4 özel yetkili savcıya bu düzenleme kapsamında görev verilmediği öğrenildi.

Doğan Haber Ajansının adli kaynaklardan derlediği bilgilere göre bu isimler şöyle: Özel Yetkili Başsavcı vekili Fikret Seçen, MİT görevlilerinin ifadeye çağrıldığı soruşturmayı yürüten savcılar Sadrettin Sarıkaya ve Bilal Bayraktar, Balyoz savcısı Hüseyin Ayar, Dink davasının görüldüğü mahkemenin savcısı Hikmet Usta.

Bu 4 ismin yeni düzenleme kapsamında "terörle mücadele" başlıklı soruşturmaları yürütemeyeceği öğrenildi.

Kamuoyunda 3. yargı paketi olarak bilinen düzenlemenin ardından kurulan Bölge Ağır Ceza Mahkemelerine ve Terörle Mücadele Savcılıklarına HSYK tarafından atamalar yapıldı.

Atamalar kapsamında 4 ismin görev tanımları değişirken onlardan Fikret Seçen’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görevine devam edeceği öğrenildi. Fikret Seçen’in yerine ise savcı Oktay Erdoğan atandı. Başsavcı vekili Oktay Erdoğan, terörle mücadele soruşturmalarının başında bulunacak.

Öte yandan atamalara ilişkin DHA’ya açıklama yapan Fikret Seçen, “Şu an için resmi bir bilgi gelmedi bana. Ancak bu atamalar doğruysa HSYK’nın takdiridir. Saygı duyuyorum" dedi.