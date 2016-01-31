MİT uyardı: Haklarında kırmızı bülten çıkarılan DHKP-C'liler Türkiye'ye sızdı; siyasilere suikast düzenleyebilirler

AKP ve Adalet Bakanlığı’na yönelik roketarlı saldırının faili Hasan Biber ile Sabancı suikastı sanığı İsmail Akkol'un Yunanistan’dan sahte kimliklerle Türkiye’ye sızdığı ileri sürüldü. İki isim de ‘kırmızı bülten’le aranıyor.

Hürriyet’in haberine göre; Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Yunanistan’da 2014 yılında yakalanıp, 2015 yılında serbest bırakılan DHKP-C’li İsmail Akkol ile Hasan Biber’in eylem hazırlığında olduğunu bildirdi. MİT’ten güvenlik birimlerine gönderilen ‘gizli’ ve ‘acil’ kodlu uyarı yazısında, Akkol ile Biber’in Yunanistan’dan ayrıldığı, sahte kimliklerle yasadışı yollardan Türkiye’ye girdiklerinin değerlendirildiği belirtildi. MİT’in yazısının ardından 81 il emniyet müdürlükleri ile sınır kapılarındaki tüm güvenlik birimleri Akkol ve Biber konusunda uyarılırken, iki teröristin kimlik bilgileri ile fotoğrafları tüm birimlere dağıtıldı.

Siyasilere suikast uyarısı

Akkol ile Biber’in, Türkiye’de sansasyonel bir eylem planladıklarının belirtildiği uyarı yazısında, sınır kapıları başta olmak üzere emniyet binaları, siyasi parti temsilcilikleri ile kritik noktalardaki kamu kurum ve kuruluşlarda görevli sivil ve resmi ekip sayısının artırılması da istendi. DHKP-C mensubu söz konusu kişilerin, birinci hedeflerinin siyasi liderler, üst düzey yöneticiler olduğu, örgütün geçmişten bu yana hedefinde olan eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk’e yönelik suikast eylemi yapabileceğine de vurgu yapıldı.

"Türkiye’nin tüm taleplerine

rağmen iade etmedi"

Örgütün Suriye ve Yunanistan’daki kamplarında eğitim alan iki terörist, daha önce Türkiye’de gerçekleştirdikleri eylemlerin ardından kaçmıştı. Ocak 1996’da Özdemir Sabancı, Nilgün Hasefe, Haluk Görgün’ün öldürüldüğü silahlı saldırının faili olan İsmail Akkol, Atina’da 11 Şubat 2014’te yakalanmıştı. Hasan Biber ise 2013’te AKP ile Adalet Bakanlığı’na yönelik bombalı ve roketatarlı saldırıda yer almış daha sonra Hatay üzerinden Yunanistan’a kaçmıştı. Biber, Yunan güvenlik güçlerince Sakız Adası açıklarında, bomba ve silah yüklü bir bota düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Yunanistan, Akkol ve Biber’i Türkiye’nin tüm taleplerine rağmen iade etmedi. Türkiye’nin Yunanistan ile suçluları iadesiyle ilgili anlaşması bulunuyor.