MİT: Uludere operasyonundan haberimiz yoktu

MİT'in Uludere olayıyla ilgili savcılığa gönderdiği raporda 'saldırıdan yapılan resmi açıklamanın ardından haberimiz oldu' ifadelerinin yer aldığı ortaya çıktı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki Uludere alt komisyonu özel yetkili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gönderdiği bilgi ve belgeleri incelemek için toplandı.

İncelenen belgeler arasında MİT'in 'Uludere olayıyla ilgili' savcılığa gönderdiği belge de vardı.

MİT'in konuyla ilgili raporunda "Olaydan haberimiz yoktu, resmi kaynaklardan bize bildirildi" denildiği öğrenildi.

Raporda ayrıca "Somut bir hareket ve sızmadan söz etmedik. 28 Aralık'ta kimseyle bilgi paylaşmadık" şeklinde ifadelerin kullanıldığı da bildirildi.