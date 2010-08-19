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MİT, Twitter için uyardı

MİT, Twitter için tüm kamu kurum ve kuruluşlarını uyardı. Yazılan “tweet”lerin devletin manevralarını ortaya çıkarabileceğini savundu.

19 Ağustos 2010 03:00

T24- MİT, Cumhurbaşkanı Gül’ün de kullandığı Twitter için tüm kamu kurum ve kuruluşlarını uyardı. MİT, yazılan “tweet”lerin devletin manevralarını ortaya çıkarabileceğini savundu.


Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) popüler sosyal paylaşım sitesi Twitter hakkında kamu kurum ve kuruluşlarına güvenlik uyarısında bulundu.

Habertürk gazetesinin haberine göre; Başbakanlık genelgesiyle kamu kurum ve kuruluşlarına MİT’ten bir Twitter bilgi notu gönderildi.

Twitter’ın, “İstihbarata Karşı Koyma” açısından yaratabileceği olumsuzluklar ile kişilere ve kurumlara ait önemli bilgilerin ele geçirilmesi ve kamuoyu oluşturulması konularında neden olabileceği risklerden söz edilen bilgi notunda uyarılar da yer aldı. 


'Devletin manevraları açığa çıkabilir'

“Twitter’a üye olan medya mensupları ile bürokratların anlık paylaşımlarından bir konuya ilişkin kamuoyunun gündemi,medyanın tutumu, liderlerin düşünce ve davranış biçimleri hakkında yüksek değerde bilgi elde edinilebilmesi sayesinde, ulusal ve uluslararası bir krizi yönetmek isteyecek karşı unsurların, kriz esnasında her daim bir adımönde olmalarını sağlayabilir” uyarısıyla MİT, devletin manevralarının ortaya çıkabileceği uyarısını yaptı. 

Ayrıca bilgi notunda, “Twitter’ın, bir güncel olayın yaşandığı andaki ifade ve görüşlere anlık hızlı paylaşıma dayalı avantajı ile, kamuoyu oluşturma ve maniple etme gücü yadsınamayacak boyutlara ulaşmıştır” denildi. Notta, “Bu tür sosyal paylaşımağlarını ellerinde tutanlar, site takipçilerinin bazı konulara ulaşımını kendilerinin belirleyeceği sürelerde geciktirebilir; kamuoyunu kendi lehlerinde yönlendirmede daha avantajlı bir konuma gelebilirler” deniliyor.

MİT'in gönderdiği bilgi notu, “Sosyal paylaşımağlarına üye olma, görüş ve düşünce belirtme hususlarında yukarıda anılan konuların biriminiz ve personeliniz tarafından göz önünde bulundurulması yerinde olabilir” diyerek son buluyor.


Gül sıkça 'tweet' yazıyor

Kamunun tepsinde de Twitter kullanıcıların varlığı biliniyor.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Twitter’ı en etkili kullanan kişilerden biri. Ayrıca siyasi parti liderlerinin de yakında Twitter hesabı açacağına dair söylentiler hala mevcut.

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