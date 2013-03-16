MİT: Türkiye'de CIA ve MOSSAD'ın büroları var

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yetkilileri, Türkiye’de ABD’nin istihbarat teşkilatı CIA ve İsrail’in istihbarat teşkilatı MOSSAD’ın bürolarının bulunduğunu açıkladı. Yetkililer Türkiye’nin uydu gibi havadan gerçekleşen haberleşme sistemlerinin dinlenebileceğini söyledi.

Telekulak Komisyonu üyelerinin ziyaret ettiği MİT yetkilileri, hack’lemeden dinlemeye, yabancı istihbarat birimlerinden milli projelerde çalışanların tehdit edilmesine kadar merak edilen konularda çok önemli açıklamalar yaptı.

Önder Yılmaz’ın Milliyet’teki haberine göre, Milli İstihbarat Teşkilatı, TBMM Telekulak Komisyonu üyesi milletvekillerinin sorularına çarpıcı yanıtlar verdi. MİT’in yanıtları özetle şöyle:

- HACK’LENME ZAFİYETTEN: Gerekli önlemler alınmadığı takdirde günümüz dünyasında her türlü iletişim aracı donanımsal/yazılımsal tekniklerle dinlenebilir hale gelebilmektedir. Ayrıca bilgisayar ağları üzerinden yapılan işlemlere de uzaktan erişim, hacking, sosyal mühendislik ya da içeriden işbirliği yöntemleri ile hulul edilebilmektedir. Böyle bir sızma kurumsal bazda yaşanabilecek zafiyetlerden kaynaklanabileceği gibi kişisel hatalar/ihtimaller sonucunda da ortaya çıkabilmektedir.

- BİLMESİ GEREKENE GÖNDERİLİYOR: Eski adıyla GES Komutanlığı, yeni adıyla SİB, Elektronik İstihbarat ve Muhabere istihbaratı görevini icra etmekte olup, elde edilen bilgiler MİT ve TSK’nın ilgili ünitelerine ‘bilmesi gereken prensibi’ gözetilerek gönderilmektedir.

- UYDULARIMIZ DİNLENEBİLİR: Ülkemizin uydu vb. havadan gerçekleşen haberleşmeleri ile iletim ortamından bağımsız olarak yurtdışına çıkan ya da yurtdışından gelen haberleşmelerinin bir başka ülke tarafından takibi teknik olarak mümkündür.

- HAVADAKİ İLETİŞİM RİSK: Uydu haberleşmesinde kullanılan sistemlerin milli ve yer istasyonlarının Türkiye’de olması stratejik açından önemli olmakla beraber haberleşmenin hava ortamında gerçekleşmesi dinleme açısından her zaman risk oluşturmakta ve gerekli teknolojiye sahip ülkeler açısından dinleme yönünden kolaylık sağlamaktadır.

- TROJAN KULLANMIYORUZ: Trojan (e-posta içindeki virüs/truva atı) yazılımları faaliyetlerimizde kullanılmamaktadır. Genel anlamda yazılım geliştirme çalışmalarında açık kodlu yazılımlardan istifade edilmektedir.

- CIA, MOSSAD’IN BÜROSU VAR: MİT gerektiğinde yabancı ülke istihbarat servisleri ile işbirliğinde bulunabilmektedir. Bu anlamda, teşkilatımızın diğer ülkelerde temsilcileri bulunduğu gibi diğer ülkelerinde ülkemizde temsilcilikleri bulunabilmektedir.

- PROMOSYONA DİKKAT: Her türlü elektronik cihazın gizli dinleme/gözetleme yapmak için hasım unsurlar tarafından kullanılabileceği göz önünde bulundurulmalı, özellikle promosyon cihazlarla ilgili kişisel bazda gerekli önlemler alınmalıdır.

Fidan yardımcısını kurtardı

MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın ifadeye çağrılmasının ardından MİT Kanunu’nda yapılan değişiklik, MİT Müsteşar Yardımcısı Muhammet Dervişoğlu’nu da kurtardı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 3628 sayılı Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu kapsamında “kişisel bir suç işledi” diyerek, 8 yıla kadar hapis istemiyle Dervişoğlu hakkında açtığı davayı ilk duruşmada basına kapatan mahkeme, ikinci duruşmada ise MİT Kanunu’ndaki değişikliği gerekçe göstererek yargılamayı durdurdu ve Başbakanlık’tan izin istenmesine karar verdi. Ancak kişisel suç olduğu gerekçesiyle izin istenmeden başlatılan yargılamanın “görev suçu” gibi nitelenerek durdurulması şaşkınlık yarattı.

Mahkemenin bu kararının ardından Dervişoğlu hakkındaki dosya yeniden savcılığa gönderilecek. Mahkemenin dosyayı göndermesiyle birlikte mahkeme esası da kapatılacak. Savcılık, Dervişoğlu hakkında Başbakanlık’a yazı yazacak ve MİT Kanunu’nun 26. maddesi uyarınca izin talep edecek. Başbakanlık, izin verirse, Dervişoğlu hakkında yeni bir iddianame hazırlanacak. İzin verilmemesi halinde ise Dervişoğlu, yargılanmasına başlanan davadan kurtulmuş olacak.

Milli projedeki personele tehditler

TBMM Telekulak Komisyonu üyelerinin “MİLGEM, Milli Geni, HAVELSAN projelerine yönelik komplo girişimlerine nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu üzerine MİT yetkilileri, “Ülkemizin stratejik sektörlerinde geliştirilen milli projelere ve buralarda görev yapmakta olan kritik personele yönelik vaki olabilecek tehditlerin tespiti ve önlenmesi amacıyla İstihbarata Karşı Koyma konsepti uygulanmaya başlanmıştır” dedi.

Erdoğan’la sürpriz görüşme

MİT Müsteşarı Hakan Fidan, geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle bir süredir Üsküdar Kısıklı’daki evinde dinlenen Başbakan Erdoğan ile dün akşam sürpriz bir görüşme yaptı. Korumalar eşliğinde 19.00 sıralarında eve giriş yapan MİT Müsteşarı Fidan, yaklaşık 2,5 saat sonra ayrıldı. Başbakan Erdoğan ile Fidan görüşmesinin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.