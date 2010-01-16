MİT: Türk İntikam Tugayı adında örgüt yok

T24 - MİT, solcuları korkutmak amacıyla aşırı milliyetçilerin Türk İntikam Tugayı adını kullandığını ancak böyle bir örgüt olmadığını bildirdi. Emniyet ise eski İHD başkanına saldırı dahil TİT rumuzlu 40 eylem bulunduğuna dikkat çekti.





Ergenekon davasına bakan mahkemenin talebi üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Türk İntikam Tugayı ile ilgili ellerindeki bilgileri mahkemeye gönderdi.



MİT'ten gelen yazıda, TİT adının 1978 yılından beri solcu kesimin korkutulması amacıyla aşırı milliyetçi unsurlarca kullanıldığı, ancak bu bilgilerin teyidi ve detaylandırılmasının mümkün olmadığı belirtildi.



Aynı yazıda, TİT adının hedef alınan şahıs veya kuruluşları psikolojik yönden etkilemek ve korkutmak amacıyla zaman zaman kullanıldığı, örgütün merkez komitesi ve organik yapısının oluşmadığı, paravan bir isim olarak kullanıldığına yer verildi.



Emniyet Genel Müdürlüğü ise 1980 öncesi bazı kişilere TİT rumuzu ile tehdit mektupları gönderildiğini ancak, Akın Birdal'a yönelik suikast girişimiyle TİT’in yeniden gündeme geldiğini bildirdi.



Suikast sanıklarından, uzman çavuş Cengiz Ersever'in ifadelerine de cevabi yazıda yer verildi. Ersever, Türk İntikam Tugayı adlı örgütü kendisinin kurduğunu, birçok kişiyi eğittiğini, Birdal'a saldırı emrini kendisinin verdiğini söylemişti.



Yazıda ayrıca, 1986-2007 yılları arasında TİT rumuzu ile gerçekleştirilen çoğu tehdit mektubu ve yazı yazma gibi 40 eylemin bilgisi bulunuyor.



Jandarma Genel Komutanlığı ise Özgür Radyo çalışanlarının tehdit edilmesi, Agos gazetesine tehdit içerikli e-posta gönderilmesi, DTP yöneticilerinin tehdit edilmesi ve Diyarbakır'da 10 kişinin öldüğü bombalı saldırının üstlenilmesi olaylarında TİT imzasının kullanıldığını bildirdi.