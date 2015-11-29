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MİT TIR'larıyla ilgili olarak 3 üst düzey asker ifade verdi

Erdoğan: TIR’ları durdurmak ve içinde ne var bakmak suretiyle, bir ajan marifetiyle dünyaya duyurdular; mücadele devam edecek

29 Kasım 2015 00:30

Adana'da durdurulan MİT TIR'larına ilişkin 2'si general, 1'i albay 3 komutan ifade verdi.

Radikal'in haberine göre, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili İrfan Fidan, elde edilen yeni deliller doğrultusunda, Ankara Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral İbrahim Aydın, Tuğgeneral Hamza Celepoğlu ve emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu'nu ifadeye çağırdı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına gelen 3 subayın, şüpheli sıfatıyla soruşturmayı yürüten savcıya ifade verme işlemi tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, MİT TIR'larının durdurulmasıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dünyanın her yerinde istihbarat teşkilatlarının çalışması bellidir. Bunlar TIR’ları durdurmak ve içinde ne var bakmak suretiyle, bir ajan marifetiyle dünyaya duyurdular. Bayırbucak Türkmenlerine giden insani yardımları bu şekilde deşifre ettiler, ÖSO’ya gidenleri de öyle. Tuttu mu? Çekirge üç sıçradı bitti. Mücadele devam edecek. Hak, hakim olacak."

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