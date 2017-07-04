İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT TIR'larının durdurulmasıyla ilgili yeni iddianame hazırlandı. İddianamede 55 şüpheli bulunuyor. Şüpheliler hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

İddianamede, biri MİT görevlisi, 11 sivil imamın adı da geçiyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, iddianamade, MİT TIR'larının durdurulmasının ardından şüpheli "imam"ların ABD Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu'yla telefon görüşmesi yaptıklarına dair tespitlerin olduğunu belirterek, bu görüşme içeriklerini ABD Başkonsolosluğu'na sorduklarını belirtti.

"Talimat Gülen tarafından verildi"





Fidan, 'FETÖ' soruşturmasında tutuklu bulunan örgütün üst düzey yöneticisi konumundaki bir tanığın, "MİT TIR'larının durdurulması, görüntüsünün alınması ve ifşa edilmesi talimatının kendisine Pensilvanya'da örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından verildiğini" anlattığını ifade etti.