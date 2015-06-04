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MİT TIR'larını durduran savcılar ve askerlere yargılama izni

Müfettişlerin 5 savcının meslekten ihracına ilişkin talebi, son savunmalarının alınmasının ardından kurul gündemine alınacak

04 Haziran 2015 15:59

HSYK 2. Dairesi, MİT TIR'larının Hatay ve Adana'da durdurulması ve aranmasında görev alan Cumhuriyet savcıları Süleyman Bağrıyanık, Ahmet Karaca, Aziz Takçı, Özcan Şişman ve Yaşar Kavalcıoğlu  ile 3 jandarma komutanı hakkında son savunmalarının alınmasını ve haklarında kovuşturma izni verilmesini kararlaştırdı.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, daire, disiplin yönünden ise, savcıların son savunmalarının alınmasını kararlaştırdı. Müfettişlerin 5 savcının meslekten ihracına ilişkin talebi, son savunmalarının alınmasının ardından kurul gündemine alınacak.

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