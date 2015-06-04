MİT TIR'larını durduran savcılar ve askerlere yargılama izni

HSYK 2. Dairesi, MİT TIR'larının Hatay ve Adana'da durdurulması ve aranmasında görev alan Cumhuriyet savcıları Süleyman Bağrıyanık, Ahmet Karaca, Aziz Takçı, Özcan Şişman ve Yaşar Kavalcıoğlu ile 3 jandarma komutanı hakkında son savunmalarının alınmasını ve haklarında kovuşturma izni verilmesini kararlaştırdı.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, daire, disiplin yönünden ise, savcıların son savunmalarının alınmasını kararlaştırdı. Müfettişlerin 5 savcının meslekten ihracına ilişkin talebi, son savunmalarının alınmasının ardından kurul gündemine alınacak.