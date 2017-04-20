MİT TIR'larını durduran savcı tutuklandı

Hatay'da 2014 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) ait TIR'ları durdurarak arama yapmak isteyen eski Kırıkhan Cumhuriyeti Savcısı Yaşar Kavalcıoğlu, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Harem Otogarı'nda 16 Nisan'da gözaltına alınan eski savcı Kavalcıoğlu, İstanbul'daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara'ya getirildi.

Kavalcıoğlu, Pazar günü İstanbul'daki Harem Otogarı'nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2014'teki aramaya itiraz eden MİT görevlilerini tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, Kavalcıoğlu, İstanbul'daki işlemlerin ardından Ankara'ya getirildi ve burada soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

İfadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten eski cumhuriyet savcısı, daha sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kavalcıoğlu, meslekten ihraç edilmiş ve hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.