MİT TIR'larını durduran askerler için müebbet hapis cezası istendi

MİT'e ait TIR'ların Adana’da durdurulmasına ilişkin soruşturma kapsamında 13 askeri personel hakkında müebbet hapis cezası istemiyle kamu davası açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Ocak'ta Adana-Gaziantep otoyolunda Ceyhan ilçesindeki Sirkeli doğu gişelerinde MİT'e ait TIR'ların durdurulmasına ilişkin ihbarı yapan şüphelilerle ilgili soruşturmanın tamamlandığını belirtti.

Soruşturma kapsamında 13 askeri personel hakkında kamu davası açıldığı şu açıklama ile duyuruldu:

"Söz konusu MİT'e ait faaliyetle ilgili görevlendirilen MİT mensuplarının önceden cep telefonu, kimlik ve adres bilgilerinin casusluk amacıyla ele geçirilip, uydurma bir suç iddiasıyla ilgili kişiler hakkında mahkemeden önleme dinlemesi kararı alınıp, MİT mensuplarının yasa dışı dinlendiği ve söz konusu MİT faaliyetinin ayrıntılarının öğrenilip bir mizansen çerçevesinde Adana İl Jandarma Komutanlığı'na önceden haber verilip sonradan mizansene uygun ihbarın yapıldığı ve MİT tırlarının buna dayanılarak durdurulduğu ve söz konusu olayın gerçekleştirildiği tüm soruşturma kapsamından anlaşılmıştır."



Söz konusu şüphelilerin Adana ve Ankara İl Jandarma komutanlıkları istihbarat şube müdürlüklerinde görevli askeri personelden Ö.K, H.G, G.M, H.K, B.K, H.Ö, E.T, H.İ.K, A.Y, M.Ö, C.K, H.Ü. ve S.Y. olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Şüpheliler hakkında 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' (TCK madde 328/1) suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis talebi ile ve 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla açıklama' (TCK 330/1) suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açılmıştır. Öte yandan diğer jandarma görevlilerinden şüpheliler H.C, Ü.U. ve C.B. hakkında aynı suçlardan dolayı delil yetersizliğinden kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Ayrıca diğer iddialar ve diğer şüphelilerle ilgili soruşturma Adana Cumhuriyet Başsavcılığının 2014/30800 soruşturma numarası üzerinden devam etmektedir."