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MİT TIR'ları soruşturmasında üst düzey 7 muvazzaf subaya tutuklama

Aralarında yarbay, binbaşı, yüzbaşı ve erlerin bulunduğu 10 muvazzaf asker, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti

18 Mayıs 2015 01:07

Adana ve Hatay’da, Ocak 2014’te MİT’e ait TIR’ların durdurulmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen 10 muvazzaf askerden 7’si tutuklandı.

Aralarında yarbay, binbaşı, yüzbaşı ve erlerin bulunduğu 10 muvazzaf asker, bugün sabah saatlerinde Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na tutuklama talebiyle sevk edildi. İstanbul 2. Sulh Ceza Hâkimliği’ne çıkarılan askerler suçlamalara karşı savunmalarını yaptı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Serpil Kırkeser’in haberine göre, savunmaların ardından kararını açıklayan hâkimlik, aralarında yarbay, binbaşı ve yüzbaşının da bulunduğu 7 muvazzaf askerin tutuklanmasına karar verirken, 3 er serbest bırakıldı.

Hâkim, kararında, ülke gündemini yoğun şekilde işgal eden ve infial yaratan MİT TIR’larının durdurulması olayından dolayı tutuklanan 7 şüphelinin, kriminal incelemeden haberdar olmadıklarına ilişkin beyanlarının inandırcılıktan uzak olduğunu belirterek, bir kısım şüphelinin savcılıkta verdiği ifadelerle çelişkili beyanlarda bulunduğunu vurguladı.

 

2 suçtan tutuklandılar

 

Kararın sonuç bölümünde şu ifadelere yer verildi:

"Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme suçlarının kanunda öngörülen ceza miktarları, MİT TIR’larını durduran ve devlet sırrını ifşa etmeye gayret eden, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin görevini yapmasını kısmen veya tamamen engelleyen Jandarma personeliyle eylem ve fikir birliktelikleri oldukları yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunması hususları gözönüne alınarak müsnet ’Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme’ ve ’Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme’ suçlarından ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verildi."

Tutuklanan 7 asker cezaevine gönderildi.

 

Selam Tevhid soruşturmasını yürüten kamu görevlilerine yönelik soruşturma

 

10 muvazzaf asker hakkındaki yakalama ve gözaltı kararı, Cuma günü, takipsizlik kararıyla ortadan kalkan "Selam Tevhid Soruşturması"nı yürüten kamu görevlilerine yönelik soruşturma kapsamında verilmişti.

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