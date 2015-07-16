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MİT TIR’ları soruşturmasında 4 savcı ve bir albay için yargılama kararı

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin soruşturmada tutuklu bulunan 4 savcı ve 1 albayın ömür boyu hapsi isteniyor

16 Temmuz 2015 01:33

MİT'e ait TIR'ları aratmaları ile ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan 4 savcı ve 1 albayın, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde ömür boyu hapis istemiyle ve casusluk suçlamasıyla yargılanmalarına karar verildi.

DHA'da yer alan habere göre, 1 Ocak 2014’te Hatay, 19 Ocak 2014’te de Adana’da ‘mühimmat ve silah’ taşıdıkları iddiasıyla durdurulan TIR’larla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında dönemin Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık, Özel Yetkili Başsavcı Vekili Ahmet Karaca, Özel Yetkili Savcılar Aziz Takçı ve Özcan Şişman ile Adana eski İl Jandarma Komutanı Albay Özkan Çokay, HSYK tarafından kovuşturma izini verilmesinin ardından çıkarıldıkları Tarsus 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce ‘casusluk’ suçlaması ile tutuklanmıştı.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar hakkında TIR’ların durdurulmasıyla ilgili soruşturma sonunda savcılar ve Albay Çokay hakkında ‘Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemek’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. 324 sayfadan oluşan iddianameyi Tarsus 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti. İddianamenin incelenmesinden sonra mahkeme ‘son soruşturma’ için dosyayı ele aldı ve sanıkların görevlerinin özelliği nedeniyle Yargıtay’da yargılanmalarına karar verdi. Böylece 5 sanık ömür boyu hapis ve diğer bazı suçlamalar nedeniyle de 6 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nde yargılanmaya başlayacak.

TIR’ların Adana’nın Ceyhan ilçesinde durdurulmasıyla ilgili Osmaniye Başsavcılığı ve Hatay’ın Kırıkhan İlçesi’nde durdurulmasıyla ilgili de İskenderun Başsavcılığı’nca kovuşturma devam ediyor. Buralarda da davaların açılması bekleniyor.

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