MİT TIR’ları soruşturmasında 34 kişiye gözaltı kararı

Adana'da durdurulan mühimmat yüklü MİT TIR'larına ilişkin soruşturma kapsamında 2’si albay 34 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. 9 şüpheli gözaltına alınırken, 15'inin darbe girişiminde tutuklu olduğu, 9'unun da firari olduğu belirtildi.

Al Jazeera, Adana'da durdurulan mühimmat yüklü MİT TIR'ları soruşturması kapsamında tutuklanan eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun, 15 Temmuz’da darbe girişiminde bulunan cuntacıların hazırladığı görev listesinde yer aldığını öne sürmüştü.