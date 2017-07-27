MİT TIR'ları davasında yeni iddianame kabul edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 19 Ocak 2014'te Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması olayını organize ettikleri belirtilen 55 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilerek, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görülen dava dosyası ile birleştirilmesi amacıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne gönderildi.

FETÖ’nün "sivil imamı" olduğu öne sürülen 11 kişi ile bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 55 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından bizzat yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan 1103 sayfalık iddianame, gönderildiği mahkemece değerlendirildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Ali İhsan Horasanlı'nın başkanlığını yaptığı birinci heyet tarafından kabul edilen iddianameyi, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde görülmeye devam edilen MİT tırlarına ilişkin dava dosyası ile birleştirilmesine karar vererek, dosyanın Yargıtay’a gönderilmesine hükmedildi. Heyet buna gerekçe olarak "MİT tırları dosyasının önceden Selam Tevhid'de kumpas dosyasından ayrılıp Yargıtay'a gönderilmesini" gösterdi.

İddianamede, MİT tırlarının durdurulması olayını organize ettikleri tespit edilen FETÖ'nün 11 "sivil imamı" ile örgüt davaları kapsamında tutuklanan 11 kişinin de yer aldığı 55 şüpheli hakkında hazırlanan ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, bir tuğgeneral, 2 albay, 2 yarbay, 7 binbaşı, 11 yüzbaşı, 14 üsteğmen, bir teğmen, 3 asteğmen, 2 uzman çavuş, bir eski MİT mensubu, 5 öğretmen, bir RTÜK uzman yardımcısı, 2 doçent doktor, bir Sağlık Bakanlığı uzman yardımcısı, bir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevlisi ve bir de Mersin Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) görevlisi şüpheli yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fidan tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerden "sivil imam" oldukları belirtilen 11 kişiden birinin tutuklandığı, diğer 10 şüphelinin ise firari olduğu kaydedildi.

Ceza istemleri

İddianamede, meslekten ihraç edilen eski şüpheli askerler tuğgeneral Hamza Celepoğlu ile değişik rütbelerden bulunan Bekir Karataş, Gökhan Bakışkan, Gültekin Menge, Hakan Gençer, Hakan Kaplan, Hüseyin Özmen, İbrahim Aslan, Mehmet Fırat, Orhan Şahin, Önder Kır ve Erdal Turna hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "devletin ulusal ya da uluslararası yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek", "devlet sırlarını kasten açıklamak" ve "terör örgütü yöneticiliği veya üyeliği" suçlarından halen Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nce yargılamanın devam ettiği vurgulanarak, soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller ışığında şüphelilerin TCK’nın 309/1. maddesinde belirtilen "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçunu da ayrıca işledikleri gerekçesiyle bu suçtan da birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

MİT tırlarının durdurulması olayını organize ettikleri tespit edilen FETÖ'nün 11 "sivil imamı" şüpheliler Abdülkadir Akçay, Bayram Andaç, Erdem Çakmak, Fatih Kaya, Hamza Ali Ece, Mehmet Cevher Koyuncu, Mehmet Emin Özyalvaçlı, Mehmet Yıldırım Ergider, Mesut Coşkun, Muharrem Gözüküçük ve Süleyman Gürbüz'ün ise "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet, ''devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak'' suçundan birer kez müebbet ile "devletin ulusal ya da uluslararası yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" ve "terör örgütü yöneticiliği" suçlarından 37,5 yıldan 52 yıl altışar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Ayrıca diğer şüpheliler Abdülmüttalip Yüksel, Adem Çoğalan, Ali İhsan Ünsal, Burçin Büyükikiz, Celil Yüzyıl, Cemal Özsoy, Ertan Yüksektepe, Feyzullah Güven, Hakan Ekici, Hasan Bilgin, Hasan Güçlü, İlhan Yıldız, Kadir Acar, Kenan Aslantaş, Metin Küçük, Muhammed Mert, Muharrem Birinci, Murat Bozkır, Murat Yılmaz, Musa Köse, Mustafa Çarpan, Necdet Arslan, Ömer Arık, Özgür Yalçın, Ramazan Yasin Buran, Reşat Durak, Şükrü Oymak, Uğur Elçiyar, Yasin Yırtıcı, Yunus Yıldız, Özkan Çokay ve Kaan Kürşat Karaahmetoğlu'nun, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet, ''devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak'' suçundan birer kez müebbet ile "devletin ulusal ya da uluslararası yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" ve "terör örgütü üyeliği" suçlarından 30 yıldan 45'er yıla kadar hapis cezalarına çarptırılmaları talep edildi.