MİT TIR'ları davasında Yargıtay'ın kararı beklenecek

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmen Can Dündar ve Cumhuriyet gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül’ün, “Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım” suçlamasıyla yargılandıkları davanın, 5. duruşması bugün İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, Erdem Gül ve Can Dündar hakkındaki Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nce verilen bozma kararının beklenmesine hükmetti. Bir sonraki duruşma 9 Mayıs'a ertelendi.

İzleyiciye kapalı olarak yapılan duruşmaya, cezaevinde bulunan Enis Berberoğlu, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken; Erdem Gül ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Berberoğlu’nun avukatlarınca sunulan istinaf mahkemesinin gerekçeli kararını kabul eden mahkeme heyeti, Erdem Gül ve Can Dündar hakkındaki Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi tarafından verilen bozma kararının beklenmesine hükmetti. Berberoğlu’nun avukatlarına tanık listelerini sunması için süre veren heyet, duruşmayı 9 Mayıs’a erteledi.

Özkan: Bunlar zorlama davalar, iddianame çökmüştür

Duruşma öncesinde CHP milletvekilleri Tuncay Özkan, Atilla Sertel, Barış Yarkadaş, Eren Erdem, Erdoğan Toprak ve Aykut Erdoğdu; İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı.

Davanın sanıklarından Erdem Gül’ün de yer aldığı grup adına açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “Özgürlüğün esas, tutuklamanın ise insan haklarına aykırı bir tutum olduğunu biliyoruz. Türkiye’de adaletin kanayan bir yarasıdır, Enis Berberoğlu davası. Onun özgürlüğü bizim tutsak olan yanımızın, Türk halkının büyük bir bölümünün tutsak olan yanının özgür kalması demektir” dedi.

“Bunlar zorlama davalardır, iddianame çökmüştür” diyen Özkan, “Herhangi bir suç ortada yoktur. Casusluk iddiası çökmüştür. Fetullah Gülen örgütüyle ilişki iddiası zaten olamayacak bir şeydir. Biz bunun tanıklarıyız. Ben, Fethullah Gülen örgütünün kumpası ile 6-7 yıl içerde yattım. Enis Berberoğlu’na, diğer arkadaşlarımıza bu tür bir suçlama gerçeküstüdür, hayali bile değildir” şeklinde konuştu.

Tekin Bingöl, Berberoğlu'nu ziyaret etti

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, cezaevinde bulunan Enis Berberoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Bingöl, “MİT TIR’ları davalarında yargılananların bir kısmı beraat etmiş, yargılamaları devam edenlerin diğerleri ise tutuksuz yargılanırken, bu davanın tek tutuklusunun Milletvekilimiz Enis Berberoğlu olması davanın nasıl bir dava olduğunun, hukukun nasıl ayaklar altına alındığının ve yargının tarafsızlığının ortadan kalktığının en açık örneğidir” dedi.

Berberoğlu’nun cezaevinde olmasını “rehin tutulma” olarak nitelendiren Bingöl, şöyle devam etti:

“Milletvekilimiz siyasi baskıyla tutuklanmış ve siyasi baskıyla rehin tutulmaya devam edilmektedir. Kim ne yaparsa yapsın yurttaşlarımızın demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine dönük mücadelesini engelleyemeyecektir. Enis Berberoğlu’nun tutukluğu aynı zamanda bir gazetecinin, halkın vicdanının ve halkın oy verme özgürlüğünün de tutsaklığı anlamına gelmektedir.” (DHA)