MİT TIR'ları davasında Dündar, Berberoğlu ve Gül için istenen ceza belli oldu!

MİT TIR'larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin olarak yargılanan CHP Milletvekili Enis Berberoglu, eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkında savcı mütalaasını açıkladı.

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, savcı, Berberoğlu, Dündar ve Gül'ün "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmalarını istedi.

Duruşmada mahkeme heyeti, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel ile eski istihbarat şefi Ceyhun Bozkurt hakkındaki dosyanın ise ayrılmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti duruşmaya 24 Ocak 2018'de devam edilmesini kararlaştırdı.

Duruşma kapalı yapıldı

İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı görülen duruşmaya "Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan 7,5 yıl 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Erdem Gül, başka suçtan tutuklu sanık Enis Berberoğlu ile birleştirilen dava dosyasında "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması bilgileri açıklama" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Orhan Ceyhun Bozkurt ve Mustafa İlker Yücel katıldı. Yurt dışında bulunan Can Dündar ise duruşmaya gelmedi.

Davaya ilişkin görüşünü açıklayan duruşma savcısı, toplanan tüm bilgi ve belgelere göre 01 Ocak 2014-19 Ocak 2014 tarihlerinde sahte ihbarlarla MİT mensuplarına yönelik darp cebir ve şiddet uygulamak suretiyle MİT'e ait TIR'lar üzerinde yapılan aramada devlet sırrı niteliğindeki malzemelerin kayda alınarak ve söz konusu malzemelerden hukuka aykırı biçimde alınan numuneleri incelenmek üzere Ankara merkez Jandarma Kriminal Laboratuarına götürülerek rapor tanzim edilmesinin sağlandığını belirtti.

İstenen ceza belli oldu

Savcı mütalaasında şöyle denildi:

"Bu suretle adli soruşturma yürütülüyormuş görüntüsü altında söz konusu faaliyetin Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümeti'ni uluslararası terörle ilişkilendirip, görevini kısmen veya tamamen görev yapamaz hale getirmek, uluslararası kamuoyu algısı oluşturmak, Türkiye'yi teröre destek veren ülkelerden olduğu imajını oluşturarak uluslararası ceza mahkemesinde teröre destek veren ülke olarak yargılatmak, söz konusu haberin 7 Haziran 2015 genel seçimlerinden önce yayınlanması ile hükümeti yıpratarak görevini yapamaz hale getirip seçimleri kaybetmesinin amaçlanması kastı ile hareket eden FETÖ/PDY terör örgütü faaliyeti olduğu dolayısıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından devlet sırrı niteliğindeki bilgileri FETÖ/PDY örgütünün nihai amaç ve stratejisi doğrultusunda hiçbir kamu yararı bulunmadığı halde sanıklar Can Dündar, Erdem Gül ve Kadri Enis Berberoğlu'nun amaç ve eylem birliği ve bütün içinde, terör örgütünün hiyerarşisine dahil olmaksızın terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu işledikleri anlaşıldı."

Mütalaada, "terör örgütünün hiyerarşisine dahil olmaksızın terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan Can Dündar, Erdem Gül ve Kadri Enis Berberoğlu'nun 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Aydınlık gazetesi dosyası ayrıldı

Mahkeme heyeti, Aydınlık gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel ile eski istihbarat şefi Orhan Ceyhun Bozkurt hakkında "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması bilgileri açıklama" suçundan açılan ve diğer mahkeme heyeti tarafından birleştirilen davanın ise ayrılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca MİT TIR'larına ilişkin Yargıtay 16'ın Ceza Ceza Dairesin'nde askerler ve diğer kamu görevlileri hakkında görülen davanın sonucunun beklenmesinden de vazgeçerek duruşmayı erteledi.

"Mütalaa usüle uygun değil"

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun da yargılandığı MİT TIR'ları davası sonrası avukat Murat Ergün, basın açıklaması yaptı. İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan Murat Ergün, duruşma savcısının verdiği mütalaayı eleştirdi. Ergün açıklamasında "Savcı esas hakkındaki mütalaasını hazırlayıp getirmiş. Biz, savunma dinlenmeden esas hakkında mütalaa verilmesini eleştirdik. Bizim ilerleyen süreçte belli taleplerimiz olacak. Duruşmada Aydınlık dosyasına bakılmayacağı söylendi. Doğru olanı yaptılar. Yani Aydınlık dosyası ayrıldı. Aydınlık iddianamesi başka bir heyet tarafından görülecek. Enis Berberoğlu, Can Dündar ve Erdem Gül, dosyasında istinaf mahkemesinde 16 Ocak'ta görülecek duruşma belirleyici olacak. İstinaf davası görüldükten sonra bu davanın seyri netleşecek. Savcı mütalaasında şüphelilerin örgüte yardım suçundan cezalandırılmalarını istedi. Örgüt yardım etmek için önce esas suçtan mahkum olunması gerekmektedir. Esas suç ise istinafta bozuldu. Dolayısıyla istinaf yargılaması devam ederken savcının verdiği mütalaa usule uygun değildir" dedi. Açıklamaya Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu, CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ve Mahmut Tanal da katıldı.