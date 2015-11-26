MİT TIR'ları davasında albay ve savcıların tutukluluğunun devamına karar verildi

Adana ve Hatay’da MİT’e ait TIR’ların durdurulmasına ilişkin Adana eski Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık, Adana eski İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Özkan Çokay, savcılar Aziz Takçı, Özcan Şişman ve Ahmet Karaca’nın yargılandığı davanın Yargıtay’daki üçüncü duruşması sona erdi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, tutukluluğun devamına karar verdi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nde görülen ve kapalı yapılan üçüncü duruşmada Adana eski Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık, Adana eski İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Özkan Çokay, savcılar Aziz Takçı, Özcan Şişman ve Ahmet Karaca katıldı. Sanık avukatları duruşma başında reddi hakim talebinde bulundu.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, avukatların yaptığı reddi hakim talebini reddetti. Avukatların reddi hakim talebine bir üst daire olan Yargıtay 17. Ceza Dairesi’nde itiraz hakkı bulunuyor. Daire heyetini ret talebinde bulunmayan Albay Özkan Çokay ise savunmasını yaptı. Çokay’ın savunmasının ardından tutuklu savcılar ve avukatları usule ilişkin beyanlarda ve tahliye talebinde bulundu. Yargıtay 16. Ceza Dairesi tahliye taleplerini reddederek albay ve savcıların tutukluluğunun devamına karar verdi.

Sanıklar hakkında hazırlanan iddianameyi kabul eden Tarsus 2. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermiş, Başsavcılık da dosyayı, ‘ilk derece mahkemesi’ sıfatıyla yargılamayı yapacak Yargıtay 16. Ceza Dairesine iletmişti.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor

1 Ocak 2014 tarihinde Hatay’ın Kırıkhan ve 19 Ocak 2014’te Adana’nın Ceyhan ilçesinde MİT’e ait araçların durdurularak aranması sebebiyle Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek ve açıklamak” suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Bağrıyanık, Çokay, Takçı, Şişman ile Karaca hakkında hazırlanan iddianamede, “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs”, “devletin güvenliğine ve siyasal faaliyetlerine ilişkin bilgileri temin edip ifşa etmek” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

8 Mayıs’ta tutuklanan savcılar Bağrıyanık, Şişman, Takçı ve Karaca, Adana F Tipi Cezaevinden nakledildikleri Sincan F Tipi Cezaevinde, Kurmay Albay Çokay ise Ankara’daki askeri cezaevinde tutuklu bulunuyor.