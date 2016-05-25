MİT TIR’ları davasında 5 askere tahliye

Yargıtay 16. Ceza Dairesince görüşülen "Adana ve Hatay'da MİT'e ait tırların durdurulması"na ilişkin davada, birleştirilen dosyalardaki tutuklu sanıklardan 5'inin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. ‘Gizlilik’ kararı nedeniyle basına kapalı devam eden davada Adana ve İstanbul’daki dosyaların birleştirilmesiyle yargılanan sanık sayısı 21’i tutuklu olmak üzere 46’ya yükselmişti.

Davada eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık, eski Adana İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Özkan Çokay, eski savcılar Aziz Takçı, Özcan Şişman ve Ahmet Karaca yargılanıyor.

Hürriyet’in haberine göre, druşmada, birleştirilen dosyalardaki tutuklu sanıklardan Mehmet Fırat, Hayati Özcan, Gökhan Bakışkan, Sezai Akyüz ve İsmail Önder Ata'nın, üzerlerine atılı suçun vasfı, mevcut delil durumu ve tutuklu kaldıkları süre itibarıyla tutukluluk hallerinin kaldırılmasına karar verildi. Bu sanıklarla ilgili yurt dışına çıkış yasağı konuldu ve duruşmaları takip konusunda adli kontrol uygulanması kararlaştırıldı.

Usul itirazlarının görüşüldüğü duruşmada, diğer tahliye talepleri reddedildi.

Duruşma, 18 Temmuz'a ertelendi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi Heyeti, davanın ilk duruşmasında, "davanın mahiyeti itibarıyla kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kılması nedeniyle bu aşamada sanıkların savunmasının alınması sırasında Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince duruşmanın kapalı yapılması"na oy birliğiyle karar vermişti.

Can Dündar ve Erdem Gül tutuksuz yargılanıyor

Anayasa Mahkemesi, şikayetçisi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olan MİT TIR’larının içinde silah ve mühimmat taşındığını belgeleyen haberleri nedeniyle “devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme, devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama, cebir ve şiddet kullanarak T.C Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etme ve silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek isteyerek yardım etme” ile suçlanarak tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile basın ve ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine" karar verdi. 3'e karşı 12 oyla "hak ihlali" kararı veren yüksek mahkeme, kararı "ihlalin ortadan kaldırılması için" davanın açıldığı 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Kararın mahkemeye ulaşmasının ardından Can Dündar ve Erdem Gül, 92 gündür tutuklu bulundukları Silivri Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilmişti. Mahkeme, tahliye edilen gazeteciler için yurtdışına çıkış yasağı koymuştu.