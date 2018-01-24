MİT TIR'ları davası 16 Şubat'a ertelendi

MİT tırlarının durdurulması görüntülerinin yayınlamasına ilişkin Can Dündar ve Erdem Gül ile CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun yargılandığı dava 16 Şubat'a ertelendi.

Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan MİT TIR'larına ilişkin haberler nedeniyle Ankara Temsilcisi Erdem Gül, eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ve aynı dava kapsamında gizli kalması gereken belgeleri açıklama suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına mahkum edilerek tutuklanan CHP'li milletvekili Enis Berberoğlu'nun yargılandığı dava, heyet başkanı ve duruşma savcısının izinli olması nedeniyle 16 Şubat'a ertelendi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Berberoğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, Erdem Gül, Gül ve Dündar'ın avukatları ile Berberoğlu'nun avukatları salonda hazır bulundu. Kapalı görülen duruşmada, mahkeme, Berberoğlu, Gül ve Dündar'ın avukatlarının soruşturmanın genişletilmesi ve usule ilişkin beyanlarını hazırlaması için gelecek celseye kadar süre verilmesine karar verdi.

Duruşmayı izlemeye CHP Milletvekili Selina Doğan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Parti Meclisi üyesi Kadir Gökmen Öğüt adliyeye geldi.