T24 LogoT24 Logo
Gündem

MİT TIR'ları davası 16 Şubat'a ertelendi

Maltepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan Enis Berberoğlu duruşmaya SEGBİS'le katıldı

24 Ocak 2018 16:37

MİT tırlarının durdurulması görüntülerinin yayınlamasına ilişkin Can Dündar ve Erdem Gül ile CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun yargılandığı dava 16 Şubat'a ertelendi.

Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan MİT TIR'larına ilişkin haberler nedeniyle Ankara Temsilcisi Erdem Gül, eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ve aynı dava kapsamında gizli kalması gereken belgeleri açıklama suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına mahkum edilerek tutuklanan CHP'li milletvekili Enis Berberoğlu'nun yargılandığı dava, heyet başkanı ve duruşma savcısının izinli olması nedeniyle 16 Şubat'a ertelendi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Berberoğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, Erdem Gül, Gül ve Dündar'ın avukatları ile Berberoğlu'nun avukatları salonda hazır bulundu. Kapalı görülen duruşmada, mahkeme, Berberoğlu, Gül ve Dündar'ın avukatlarının soruşturmanın genişletilmesi ve usule ilişkin beyanlarını hazırlaması için gelecek celseye kadar süre verilmesine karar verdi.

Duruşmayı izlemeye CHP Milletvekili Selina Doğan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Parti Meclisi üyesi Kadir Gökmen Öğüt adliyeye geldi.

ETİKETLER

Enis BerberoğluCan DündarErdem GülMit tırlarıcumhuriyet davası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24