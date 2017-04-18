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MİT TIR’ını durduran savcı İstanbul’da yakalandı

Eski Kırıkhan Savcısı Yaşar Kavalcıoğlu gözaltına alındı

18 Nisan 2017 03:43

Suriye’ye giden MİT’e ait TIR’ı, Hatay’da durdurarak arama yapmak isteyen eski Kırıkhan Savcısı Yaşar Kavalcıoğlu yakalandı. Kavalcıoğlu’nun Harem’deki otogarda otobüse binmeye çalışırken şüpheli hareketlerde bulunması üzerine yakalandığı belirtildi.

DHA’da yer alan habere göre, Harem Otogarı’nda görevli polislerin kontrol yaptığı sırada bir turizm firmasına ait otobüse binmeye çalışırken polisleri görünce uzaklaşmak isteyen Kavalcıoğlu, ekipler tarafından durduruldu. Sorulması üzerine önce kimliğinin olmadığını söyleyen Kavalcıoğlu, daha sonra polis noktasına götürülmek istenmesi üzerine bu kez savcı olduğunu söyleyerek kimliğini gösterdi. Savcı kimlik kartını inceleyen polisler, bu kişinin MİT TIR’ını durduran ve hakkında başlatılan soruşturma kapsamında aranan savcılardan Yaşar Kavalcıoğlu olduğunu tespit etti. Yapılan üst aramasında 1 adet kurum kimliği, 4 adet hafıza kartı, 1 adet USB bellek, bir adet tablet, 790 TL ve 600 dolar çıkan Kavalcıoğlu, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

 

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