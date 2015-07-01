MİT taşınıyor, yeni bina için 'Pentagon modeli'

MİT, şehir içinde kalan ve artık küçük gelen binasını Etimesgut'a taşıma karar aldı. 600 bin metrekarelik yeni yerleşkenin içinde VIP havalimanı da olacak.

Hakan Fidan'ın müsteşarlığa getirilmesinin ardından ölçek büyüten Milli İstihbarat Teşkilatı, şimdi de yeni yerleşke için düğmeye bastı. Ankara şehir merkezindeki Yenimahalle'de faaliyet gösteren MİT için bina darlığı yüzünden yer arayışına girilmişti.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, bu çerçevede Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler'in Ankara Polatlı ve Eskişehir Sivrihisar'a taşınması sonrasında boşalacak arazi gündeme geldi. Arazinin MİT'e devri kararlaştırıldı.

Askerin taşınması sonrasında Ankara'da boşalacak arazi MİT'e tahsis edilecek. Araziye istihbarat binalarının yanı sıra lojmanlar da inşa edilecek.

2017'de bitecek

Etimesgut'a bağlı Alsancak, İstasyon, Erler ve Bağlıca mahalleleri arasında kalan arazi için yol ve zemin düzeltme inşaatlarının başladığı belirtiliyor. MİT'in Yenimahalle'deki kampüs alanını terk ederek, 2017 yılında Etimesgut'taki bölgeye yerleşmesi planlanıyor.

Pentagon örnek olacak

MİT kampüsünün inşaatını Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı da yapan Rönesans İnşaat'ın yapacağı ileri sürülüyor. MİT yerleşkesi için ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un model alınacağı ileri sürülüyor. İç içe geçen beş tane beşgenden oluşan bina, 600 bin m2 toplam saha ve 340.000 m2 kullanım alanıyla dünyanın en büyük resmi daire binalarından biri.

Askeri havaalanı VİP'e dönüşecek

Öte yandan Etimesgut'ta bulunan askeri havaalanının da Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Türkiye'ye gelen konukların kullanımı için VIP haline getirilmesi planlanıyor. Söz konusu havaalanının da tamamlanması sonrasında MİT'in de bu alanı kullanması öngörülüyor. (Kaynak: Türkiye)