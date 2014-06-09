MİT, savcılığın talebi üzerine böcekleri gönderdi

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın çalışma ofisinde bulunan dinleme cihazlarıyla ilgili sürdürülen soruşturmada MİT, savcılığın talebi üzerine elindeki belge ve bulguları gönderdi. Başbakanlık ofisinde bulunan böcekler adli emanette koruma altına alınırken MİT, savcılığa, dinleme olayında 4 kişinin şüpheli olabileceği yönünde bilgi notu da ulaştırdı.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten MİT, ‘çok gizli’ devam eden 8 aylık bir araştırma yapmıştı. Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, olay savcılığa intikal etmiş ve Memur Suçları Soruşturma Bürosu’nca sürdürülen soruşturma, bir süre sonra ‘casusluk şüphesi’ kapsamında olduğu belirtilerek TMK 10’uncu madde ile görevli savcılığa gönderilmişti. Soruşturmada görevlendirilen savcılar, Başbakanlık Teftiş Kurulu’nca yapılan idari soruşturma sırasında ifadelerine başvurdukları çoğunluğu Başbakanlık koruma görevlileri olmak üzere çok sayıda personeli ‘tanık’ sıfatıyla dinlemişti. Terör ve özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasıyla birlikte dosya Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlarla Mücadele Bürosu’na devrilmişti.

Böcekler adliyede

Soruşturmada görevlendirilen Savcı Durak Çetin, soruşturmayı derinleştirerek devam ettirdi. Savcı Çetin, bulunan dinleme cihazlarını MİT’ten talep etti. MİT de geçen mayıs ayında cihazları savcılığa gönderdi. Seri numaraları silindiği tespit edilen dinleme cihazları Ankara Adliyesi Emaneti’ne konuldu. Edinilen bilgilere göre MİT, söz konusu dinleme cihazlarının özelliklerini, çalışır vaziyette olup olmadığını belirlemek için TÜBİTAK’ta teknik inceleme yaptırdı. TÜBİTAK’ın hazırladığı rapor da MİT aracılığıyla geçtiğimiz günlerde savcılığa ulaştırıldı. Savcı Çetin, TÜBİTAK raporunu yeterli bularak cihazlar üzerinden yeni bir teknik inceleme yapılmasına gerek duymadı.

4 isim bildirdiler

Savcılık kaynaklarından alınan bilgilere göre, MİT dinleme olayına ilişkin yaptıkları araştırmanın detaylarının yer aldığı kapsamlı bir bilgi notunu da savcılığa iletti. MİT’in bilgi notunda, dinleme olayında 4 kişinin şüpheli olma ihtimali bulunduğuna dikkat çekildi. Yetkililer, MİT’in gönderdiği bilgi notunun istihbari nitelikte olması nedeniyle, soruşturma ve davalarda delil olarak kullanılmayacağına dikkat çekti. MİT’in ‘şüpheli olabilecek kişiler’ diye işaret kişilerin kimliği ve görevleri konusunda savcılık kaynakları açıklama yapmadı. Ancak kamu görevlisi olduğu öğrenilen 4 kişi hakkında daha geniş araştırma yapılması için savcılığın Emniyet’e talimat verdiği kaydedildi. 4 ismin Başbakanlık Teftiş Kurulu’nca yürütülen idari soruşturmada da ifadesinin alındığı ancak suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi.