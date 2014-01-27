MİT, Sarraf'ın 'suikast finanse eden' şirketi için arz notu hazırlamış

Cumhuriyet gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Amerikan makamlarının Rıza Sarraf'a ait şirketlerin, Washington'daki bir suikast girişimini finanse ettiği iddiaları kapsamında kaleme aldığı köşe yazısında, söz konusu iddialara kaynaklık eden şirketler hakkında MİT'in de bir "arz notu" hazırladığını aktardı. Söz konusu şirketlerin hızla el değiştirdiğini belirten Toker, "MİT’in 'Arz Notu'nun 2011 tarihini taşıdığı dikkate alındığında, 'suikast finansmanı' gibi ağır bir iddianın 'doğru zamanda' değerlendirilmediği anlaşılıyor" ifadelerini kaleme aldı.

Çiğdem Toker'in Cumhuriyet gazetesinde, "MİT raporundaki şirket isim değiştirmiş" başlığı ile yayımlanan (27 Ocak 2014) yazısı şöyle:

17 Aralık operasyonunun “artçı depremleri” biteceğe benzemiyor. Birkaç gündür, Rıza Sarraf’ın Türkiye’de kontrol ettiği şirketler aracılığıyla Washington’da bir “suikast girişimi finanse ettiği” iddialarını; FBI’ca saptanan bu bilgiler doğrultusunda, MİT’in de bir “Arz Notu” hazırladığını okuyoruz.

Tespit şu: Sarraf bağlantılı iki Türk şirketi; Mansour Arbabsiar’a 1.5 milyon dolar göndermiş.

Arbabsiar kim?

Suudi Arabistan’ın ABD Büyükelçisi Adil el-Cubeyr’i öldürmeyi planladığı suçlamasıyla, geçen yıl ABD’de 25 yıl hapis cezasına mahkûm olan İran asıllı ABD vatandaşı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran’ın, TBMM gündemine taşıdığı “Arz Notu”nda; “Azra İthalat” ve “Hacer Mücevherat” isimli iki şirketten söz ediliyor.

MİT’e göre bu şirketler “göstermelik” ve asıl sahibi Rıza Sarraf...

Ticaret Sicili kayıtlarına bakıldığında, gerçekten de “Hacer Mücevherat”ın “paravan şirket” kuşkusu doğuran bir seyir izlediği anlaşılıyor.

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“Hacer Mücevherat”ın görünür ortakları bilinen isimler değil. Gelgelelim, bu şirketin isim değiştirdiğini görüyoruz.

Önceki adı “Yeşil Kıymetli Madenler Turizm, Otomotiv Gıda Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.”

Kurucusu ise Abdülkadir Happani.

17 Aralık operasyonunda tutuklanan Sarraf’ın ortağı, koruması, şoförü ve rüşvet paralarını taşırken görüntülenen Abdullah Happani’nin akrabası.

Abdülkadir Happani, “Yeşil Kıymetli Madenler”i 2009’da kurmuş.

Sonraki seyrini, Ticaret Sicili kayıtlarından izleyelim:

- 19 Ekim 2009: Abdülkadir Happani, Ahmet Yıldırım Özaslan ile birlikte; 75’er bin TL’lik paylarla toplam 150 bin TL sermayeli şirketi kuruyor. Faaliyet konusu, “altın, gümüş, yakut ticareti”yle başlayıp geniş bir alana yayılıyor.

- 11 Ekim 2010: Özaslan, 75 bin TL’lik hissesini Fatma Arslan’a devrederek şirketten ayrılıyor.

- 17 Şubat 2011: Fatma Arslan, dört ay önce devraldığı 75 bin TL’lik hissesini Tolga Şaklar’a devrederek şirket ortaklığından ayrılıyor.

- 16 Mayıs 2011: Üç ay sonra şirketten ayrılma sırası Happani’ye geliyor. Abdülkadir Happani, 75 bin TL’lik hissesini Ferhat Çöymen’e devrederek şirket ortaklığından ayrılıyor.

Böylece şirketin ortakları, kuruluşundan iki yıl sonra, -son yedi ayı çok hızlı olmak üzere- değişiyor. Yeni ortaklar: Tolga Şaklar ve Ferhat Çöymen oluyor.

Bir hafta sonra isim değişiyor

- 23 Mayıs 2011 – Bir hafta sonra da yeni ortakların ilk işi, şirketin adını değiştirmek oluyor...“Yeşil Kıymetli Madenler”, “Hacer Mücevherat” olarak sicile işleniyor. Yanı sıra, şirketin adresi de değişiyor. Ama “aynı işhanı içinde” başka bir ofise...

Sicil kayıtları, - MİT raporuna konu bu şirketin- 2011’in ilkyarısı içindeki hızlı değişimi belgelerken, bu dönemin aynı zamanda, FBI’nın açık kayıtlarına göre, para aktarılan Arbabsiar’ın izlendiği aylara denk geldiğini not düşmekte yarar var.

Ortaklar ile isimdeki hızlı değişim trafiği, şirketin ilk sahibinin Happani oluşu; Hacer Mücevherat’ın “göstermelik bir şirket” saptamasını doğruluyor.

“Arz Notu”nda geçen diğer şirket “Azra İthalat” ise 250 bin TL ile Mayıs 2011’de kurulmuş. Amaç ve konuları arasında da ilk sıralarda “oyuncak ticareti” yer alıyor.

Yıllar önce bambaşka bir haberin peşindeyken görüştüğüm bir denetim görevlisi, suç gelirlerini aklamak için kurulan paravan şirketlerin birçoğunun faaliyet konuları içinde “oyuncak” ticareti olduğuna dikkatimi çekmişti.

Bütün bu tabloda asıl mesele ise -Oran’ın Meclis gündemine taşıdığı gibi- bu şirketler hakkında mali ve adli inceleme başlatılıp başlatılmadığıdır.

Bugünkü gelişmelerle birlikte, MİT’in “Arz Notu”nun 2011 tarihini taşıdığı dikkate alındığında, “suikast finansmanı” gibi ağır bir iddianın “doğru zamanda” değerlendirilmediği anlaşılıyor.