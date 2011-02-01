MİT: Sarı binanın bodrumu suikast için tutuldu

T24 - MİT’in yazısında Başbakan Erdoğan’a yönelik iki suikast ihbarına yer verildi. İddiaya göre suikast emrini, Danıştay saldırısını yaptırtan Bulgaristan’daki emekli bir albay verdi. Suikast için Kısıklı’da Erdoğan’ın akrabalarının oturduğu caddede bir daire kiralandığı öne sürüldü.



Birinci Ergenekon davasının görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) gönderdiği yazıda, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik iki suikast ihbarıyla ilgili olarak kendilerine ulaşan bilgi notuna yer verildi. Bilgi notunda yer alan ihbardaki iddiaya göre, Alparslan Arslan’a Danıştay saldırısını yaptırtan Bulgaristan’daki emekli bir albay, Başbakan Erdoğan’a da suikast emrini verdi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Mehmet Zekeriya Öztürk’ün talebi üzerine MİT’ten Başbakan Erdoğan’a yönelik suikast girişimi iddialarına yönelik bilgi istedi. MİT konuyla ilgili 2 sayfalık bir yazıyı, üst yazısıyla birlikte mahkemeye gönderdi. Üst yazıda, MİT’in istihbarat üreten bir kuruluş olduğu, istihbaratın ise intikal eden birçok bilgi, belge, haber ve duyumun belli bir sistem içinde işlenmesinden sonra oluşturulduğu belirtildi.



Çeşitli kaynaklardan intikal eden birçok haber ve duyumun istihbarata dönüştürülemediği takdirde ilgili devlet organlarına sunulamadığı ifade edilen yazıda, bunun tek istisnasının ikaz istihbaratı niteliği taşıyanlar olduğu, bu tür haber ve duyumların, içerdiği tehlikenin büyüklüğü ve aciliyeti nedeniyle teyidi beklenilmeksizin haber veya duyum halinde ilgili makamlara “not” olarak sunulduğu kaydedildi.





‘Teyit beklenmez’



Söz konusu bilgi notunun da muhtelif kaynaklardan intikal eden ham bilgilerin ön incelemesi neticesinde, önemli iddiaları içermesi nedeniyle teyidi beklenilmeksizin hazırlanarak MİT Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen görev çerçevesinde Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı’na dağıtımlı olarak sunulduğu belirtildi.



Bu bilgi notunda geçen duyum ve ihbarlara yer verilen yazıda, Erdoğan’a yönelik suikast iddialarına dair intikal eden ancak bu aşamada teyit veya tekzip edilmeyen duyum ve ihbarlara ilişkin bilgiler yer aldı.





BAKAN ATALAY:



‘Suikast haberi doğrulanmış değil’



İçişleri Bakanı Beşir Atalay, “MİT’in, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a İstanbul’da suikast düzenleneceğine ilişkin rapor hazırladığı” yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine, “Doğrulanmış veya açıklanmış bir şey değil. Bizim çalışmamız içinde olan bir konu değil. Bunu spekülatif bir haber olarak değerlendiriyorum” dedi. Tahliye edildikten sonra kaçan terör örgütü Hizbullah üyeleriyle ilgili bir gelişme olup olmadığının sorulmasına karşılık Atalay, “Yoğun şekilde çalışıyoruz. Önemli ekiplerimiz çalışıyor, yetkili arkadaşlar, ekiplerimiz alanda” yanıtını verdi. “Hizbullahçıların saklandıkları evde kadın kılığına girdikleri söyleniyor” denilmesi üzerine de Atalay, “Yok arkadaşlar” dedi.





İşte MİT’in Başbakanlığa gönderdiği yazı



MİT’in “kişiye özel” ibaresiyle 24 Temmuz 2007 tarihinde Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı’na gönderdiği “Bilgi Notu”nda yer alan iddialar şöyle:



- “İstanbul Üsküdar Kısıklı Caddesi’nde Başbakan’ın akrabalarının oturduğu caddede sarı renkli bir apartmanın bodrum katı (Ergenekon sanığı) emekli yüzbaşı Zekeriya Öztürk tarafından Erdoğan’a muhtemel bir eylem planlanmasına yönelik olarak kiralandı, yarım bodrum şeklindeki caddeye bakan kısmından iki tuğla çıkarıldı,



- Danıştay saldırısı akabinde gözaltına alınan ve serbest bırakılan Zeki Yurdakul Çağman, Öztürk ile birlikte hareket ediyor, İstanbul Maslak’ta iş yeri bulunan 40-45 yaşlarındaki bir iş adamı söz konusu şahıslara mali destek veriyor.,



- Bu gruba emir veren kişi Bulgaristan’da yaşayan Türk asıllı emekli bir Albay... Bu grubun mensupları Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu şahısların adlarına kayıtlı telefonları kullanıyor. Alparslan Arslan Bulgaristan’a albayı ziyaretinin akabinde mezkur eylemi gerçekleştirdi.

Grubun Bulgaristan ile bağlantısını ’MİT Mete’ lakaplı bir şahıs (MİT’e göre bu şahıs Ergenekon davasının tutuksuz sanığı Mete Yalazangil) sağlıyor. ‘MİT Mete’ Türk ve Azeri pasaportu kullanıyor. Azeri pasaportu ile Türkiye’ye giriş ve çıkışlarında soyadında ufak bir değişiklik yapıyor,



- Grubun hedefi TSK’nın yönetime el koymasını sağlayacak bir eylemi yapmak. Grup ’Kırmızı Kitap’ı yazan ’General İbrahim’ isimli Çeçen şahıs vasıtasıyla Çeçenistan’dan getirdikleri iki kişiyi Ümraniye Çakmak Camisi’nin altındaki misafirhanede barındırdı.”



MİT’in değerlendirmesine göre Başbakan’a yönelik eylem bu kişilere yaptırılacaktı. Yazıda, ayrıca, MİT’e intikal eden bir elektronik postada, “27 Temmuz 2007’de Erdoğan’a suikast yapılacağı”na dair ifadelerin yer aldığı belirtildi. İhbarın içeriğiyle ilgili ayrıntılar yazıda yer almadı.





