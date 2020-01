MİT, Rusya merkezli internet harita sitesi için alarm verdi

T24 - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), özellikle büyük kentlerde cadde ve sokakları panoramik fotoğraflarla gösteren Rusya merkezli internet harita sitesi Yandex için alarm verdi. MİT'in uyardığı İçişleri Bakanlığı, iznin valiliklerden değil, görüntüsü çekilen kurumlardan alınmasını istedi. Çektiği fotoğraf ve görüntüler, harita üzerinden nokta tanımlanması yapılarak, üç boyutlu Google Earth gibi görüntüveren www.yandex.com.tr adresinden yayın yapan internet sitesinin çalışmaları yakın takibe alındı.



Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre, MİT tarafından takibe alınan Rusya Federasyonu merkezli Yandex Europe BV adlı şirketin kritik noktalarda haritacılık ve panoramik görüntüleme çalışması yaptığı belirlendi. MİT, İçişleri Bakanlığı'na '35212741' sayılı gizli ibareli bir yazı göndererek, şirketin yaptığı çalışmalar için valiliklerden değil, MİT, Genelkurmay ve Cumhurbaşkanlığı gibi ilgili kurumlardan izin alınmasını ve bu kurumların kontrolünde yapılmasını istedi. MİT'in bu uyarısı üzerine harekete geçen İçişleri Bakanlığı, kritik noktalarla ilgili olarak valilikleri uyardı. İçişleri Bakanı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Bahrettin Demirer'in imzasıyla valiliklere gönderilen yazıda, izin prosedürünün MİT ve ilgili diğer kurumlardan alınması istendi. Yazıda, MİT'in yanı sıra ilgili diğer kurumlardan görüş alınması gerektiği yer aldı.



3 bin çalışanı var



1997 yılında kurulan Rus arama motoru Yandex, 1998 yılında kurulan Google'a göre daha kıdemli.Yandex ismi İngilizce "to index" fiilinden hareketle "yet another indexer" ifadesini kısaltılmasıyla ortaya çıkmış. Yandex Rusya arama motoru pazarının yüzde 65'ine sahip. 4 ülkede 11 ayrı ofiste 3 bin çalışanla faaliyet gösteriyor. Yandex Ukrayna, Kazakistan ve Belarus'ta da ofis açtı. Yandex, Türkiye ofisi ise İstanbul'da bulunuyor.



Google Earth'e ABD'den yasak



Yayınladığı 360 derecelik panoramik cadde ve bina görüntüleriyle kentlerin içinde yerel gezinti sağlayan Google Earth'ün ABD askeri üslerinden görüntü alması yasaklanmıştı. Pentagon tarafından tüm askeri üslere gönderilen mesajda, üslerin görüntüsünün yayınlanmasının sakıncalı olduğu üs personeli için tehlike yaratabileceği belirtilmişti. Brüksel' de de NATO merkezinin bulunduğu caddenin Google'den görüntülerinin yayınlanmasına izin verilmedi.