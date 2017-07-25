MİT raporundan: Adil Öksüz'ün akrabaları hâkim ve savcı olarak hâlâ görevde

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde yakalanan ve 'FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı olduğu ileri sürülen Adil Öksüz ve akrabalarına ilişkin araştırma yaptı. MİT tarafından Ankara Başsavcılığı'na gönderilen belgelere göre, Öksüz'ün eşi Aynur Öksüz, kalkışmadan 15 gün önce 30 Haziran 2016'da üç çocuğu ile ABD'ye gitti. Belgelerde, Öksüz'ün kız kardeşi Azize Türk'ün ABD'deki adresi açık şekilde yazıldı. Türk'ün eşi Cemal Türk'ün 'FETÖ' çatı iddianamesinde Fethullah Gülen'e en yakın isimler olarak bilinen Mollalar arasında yer aldığı, Türk çiftinin 2015'te yurtdışına çıktığı tespit edildi. Raporda ayrıca Öksüz’ün 2 akrabasının hakim ve savcı olduğunu belirledi.

Sözcü'de yer alan habere göre, MİT tarafından, 15 Temmuz'daki darbe girişiminden yaklaşık 1 ay sonra 13 Ağustos 2016 tarihinde Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, İçişleri ve Adalet Bakanlığı, Emniyet İstihbarat, KOM ve TEM Daire başkanlıklarına gönderilen yazıda, “Darbe teşebbüsünün sivil planlayıcılarından olan FETÖ/PDY üst düzey yöneticilerinden Adil Öksüz ve yakın akrabaları hakkındaki bilgiler” denilerek, yapılan araştırmaların sonucuna yer verildi.

Belgelere göre, Adil Öksüz'ün eşi Aynur Öksüz, 30 Haziran 2016'da yani darbe girişiminden tam 15 gün önce 3 çocuğuyla birlikte ABD'ye gitti. Adil Öksüz'ün, bir diğer kardeşi olan Azize Türk'ün ise ABD'de 260 Davidson Ave. Somerset adresinde yaşadığı belirlendi. Azize Türk'ün eşi Cemal Türk'ün ise Ankara Başsavcılığınca darbe girişiminden yaklaşık 10 gün önce 73 sanık hakkında hazırlanan FETÖ çatı iddianamesinde örgüt içerisinde Mollalar olarak adlandırılan şahıslar arasında yer aldığı kaydedilen belgelerde, Cemal Türk'ün 13 Mayıs 2015, eşi Azize Türk'ün ise 4 Ekim 2015'te İstanbul Atatürk Havalimanından yurtdışına çıkış yaptıkları ifade edildi.

Belgelerde, Cemal Türk'ün ağabeyi Süleyman Türk'ün de Konya Selçuk Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yaptığı ve örgütün Konya doktorlar imamı olduğu belirtilirken, Süleyman Türk'ün eşi Hacere Türk ile birlikte kalkışmanın sabahı olan 16 Temmuz günü İzmir Adnan Menderes Havalimanından yurtdışına çıkış yaptıkları ve ABD Merkezli yatırım bankası Goldman Sachs'ın eski çalışanı olan FETÖ mensubu oğulları Selman Türk'ün yanına İngiltere'ye gitmiş olabilecekleri vurgulandı.

Adil Öksüz'ün kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle 9 Ağustos 2016'da tutuklanan gazeteci Erdal Şen'in, Öksüz'ün eşi Aynur Öksüz'ün kız kardeşi Emine Şennur Şen ile evli olduğu belirtilen belgelerde, Öksüz'ün amcasının oğlu M.Ö.'nün Cumhuriyet Savcısı, dayısının oğlu A.D.'nin ise hakim olarak görev yaptığı ifade edildi.

Öksüz Almanya'da iddiası

15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi, firari Adil Öksüz'ün, Almanya'da olabileceğine ilişkin resmi yazışmalar ilk kez ortaya çıktı. Milliyet'in haberine göre, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nce, İstihbarat ve Terör Daire Başkanlıkları, MİT ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen 17 Şubat 2017 tarihli bir belgeye göre, 15 Şubat 2017'de Ukrayna'dan Almanya'ya gelen M.M. isimli bir işadamı, Frankfurt Başkonsolosluğu görevlileriyle temasa geçti. İşadamı, FETÖ iltisaklı olduğunu bildiği bir yakınının eşi ve üç çocuğunu karşılamak için Frankfurt'ta Global Otel'e gittiğini, bu sırada Adil Öksüz'ü elinde bir bond çanta ile otelin içinde camekanlı bir bölmede gördüğünü, bu kişinin Adil Öksüz olduğundan emin olduğunu söyledi.