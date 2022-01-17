MIT profesörü Tegmark: Selçuk Bayraktar'a eğitim verdiğimiz için utanıyorum

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın yüksek lisans-doktora eğitimi aldığı ABD'nin önce gelen üniversitelerinden Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) fizik profesörü olarak görev yapan İsveç kökenli ABD'li Max Tegmark, "Bayraktar'a eğitim verdikleri için utandığını" ifade etti.

Alman gazetesi Handelsblatt'a konuşan Tegmark, "Selçuk Bayraktar'a burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum" dedi. Selçuk Bayraktar, yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra MIT'de burslu olarak yüksek lisans-doktora teklifi almıştı.

Bayraktar, MIT'deki eğitimi sürecinde İnsansız Helikopter Sistemlerine agresif manevra yapma kabiliyeti kazandıracak otomatik uçuş kontrol algoritmaları alanında çalışmalar yürüttü. 2006'da MIT Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünden ikinci yüksek lisans diplomasını aldı. MIT sonrası Georgia Institute of Technology'de (Georgia Tech) devam ettiği doktora çalışmalarını 2003 yılında Baykar bünyesinde başlayan insansız hava aracı teknolojileri geliştirme faaliyetlerini yürütmek için dondurarak 2007'de Türkiye'ye döndü. Selçuk Bayraktar, 2007 yılından bu yana Baykar bünyesinde teknoloji liderliği görevini yürütüyor.